« Vous vous énervez », il comprend la colère à l’OM

OM07 nov. , 22:00
parGuillaume Conte
L'OM traverse une passe difficile sur le plan du jeu et des blessés. Mais cela n'empêche pas le club provençal de jouer la première place au PSG. 
A la veille du match entre l’OM et Brest, Roberto De Zerbi s’est exprimé dans les médias sur la passe difficile de son club. Voilà plusieurs matchs consécutifs où Marseille a beaucoup de mal à produire du jeu et à se mettre au niveau exigé par ses dirigeants. La formation provençale a peut-être touché le fond ce mercredi contre l’Atalanta Bergame, où malgré la polémique sur le but vainqueur, le football développé par l’OM était très décevant. 

Les critiques sont justifiées pour De Zerbi

Des critiques que Roberto De Zerbi avait nié en bloc mercredi soir après la rencontre. 48 heures plus tard, l’entraineur italien reconnait les défauts de son équipe et avoue qu’il n’est pas toujours satisfait par le niveau de jeu affiché. « Les critiques sur la qualité du jeu sont justifiées sur les trois derniers matchs, je le dis sans honte et je prends ma part de responsabilité. Depuis que je suis ici, on a toujours été la première ou la deuxième attaque. Vous vous énervez quand on va vers l'arrière, moi aussi je m'énerve quand on recule. Mais parfois pour aller mieux vers l'avant, c'est aussi juste d'envoyer le ballon vers l'arrière une fois. On a plus tiré au but que l'Atalanta, on est plus souvent entré dans la surface mais eux ont marqué. Ça me déçoit », a avoué l’ancien entraineur de Brighton, qui en voulait surtout à l’arbitrage après la dernière défaite contre Bergame. 
Désormais, Roberto De Zerbi veut redonner du positif avec la réception de Brest ce samedi, et la possibilité d’aller chercher la première place en cas de concours de circonstances positif. « On ne peut pas vraiment travailler le match de Brest. Il ne faut pas oublier que si l'on gagne demain, on sera premiers. Il faut qu'on puise dans cette motivation » a demandé l’entraineur de l’OM, persuadé que, au courage avant la trêve internationale, son équipe peut parvenir à mettre la pression sur un PSG également très diminué. 
Derniers commentaires

OM : Marseille déclare la guerre à Jérôme Rothen

S’en prendre à Rothen ne fera pas améliorer l’OM. Rothen n’a pas eu tord: l’OM A ETE MAUVAIS. A l'issue de la 1° mi temps je me suis dit que De Zerbi allait changer 1 ou 2 joueurs et qu'enfin l'équipe allait retrouver son jeu. Mais non RIEN !!! Tres tres déçu du match. Quant au problème d’arbitrage, le pb n'aurait pas eu lieu si l’OM avait mis des buts.

PSG : Al-Khelaïfi veut Jules Koundé à Paris

Il faut reconnaître que Koundé m'a surpris l'an dernier. Par contre il montre aussi des lacunes qui pour moi n'en font pas une cible prioritaire. Et puis soyons honnête, pourquoi il viendrait? Pour être la doublure d'Hakimi a son retour alors qu'il est titulaire au barca? Donc ça n'arrivera pas

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, lire tes mensonges est un véritable bonbon. Je vais aller à la gare et prendre des photos pour les mettre sur Google afin que tu puisses me les décrire la prochaine fois, rires. Tu es aussi fou furieux que Greg Roi toi, rires.

De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato

Le plus grave c'est que un ado de ....15 ans a jamais connu. Marseille sa ville gagner !!! Rien...pas une ligue 1 pas c1 pas coupe de france.. !!! La dinguerie !!!!. Il faudrait faire...le marseillaithon !!! Oh moins un championnat tous les 10 ans .....2010...2020...2030...etc....

De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato

Euh....il regarde encore et encore ses cassettes vhs....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

