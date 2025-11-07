De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato

Battu par l’Atalanta Bergame (0-1) mercredi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a de quoi s’inquiéter. L’entraîneur Roberto De Zerbi ne trouve pas la solution et de nombreuses individualités ne répondent pas aux attentes. Dans ces conditions, le club phocéen attendra le mercato hivernal avec impatience.

Roberto De Zerbi a beau passer d’un schéma tactique à l’autre, rien n’y fait. L’Olympique de Marseille manque cruellement de créativité et de solidité. D’où la période compliquée avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Pour nos confrères du Phocéen, l’une des principales faiblesses de l’équipe se situe au coeur du jeu. Le média spécialisé cible les milieux de terrain, mais sans négliger l’incapacité du coach marseillais à trouver la bonne formule.

« Ce déséquilibre ne s’explique pas seulement par les absences ou la fatigue, a analysé le site olympien. Roberto De Zerbi doit désormais assumer une part de responsabilité. Depuis le début de saison, ni O’Riley ni Vermeeren n’ont réellement progressé sous sa direction. L’Italien devra faire évoluer ses méthodes, renforcer la confiance de ses joueurs et trouver une structure durable pour stabiliser le cœur du jeu. » Dans le cas contraire, l’Olympique de Marseille devra repartir en quête de nouveaux renforts en janvier.

« La reconstruction de ce secteur s’annonce comme l’une des priorités du prochain mercato hivernal, peut-on lire dans l’article. Marseille aura besoin de densité, d’impact et d’un profil capable de lier la récupération à la création. Sans un milieu de terrain plus structuré, le projet de jeu de De Zerbi risque de rester inachevé et les ambitions européennes de s’éloigner. » Le profil manquant ressemble fortement à celui du banni Adrien Rabiot. Affecté par le départ de l’international français au Milan AC cet été, le consultant Eric Di Meco ne s’est peut-être pas trompé.