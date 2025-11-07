ICONSPORT_268698_0307
Roberto De Zerbi

De Zerbi n’y arrive pas, l’OM attend le mercato

OM07 nov. , 18:00
parEric Bethsy
1
Battu par l’Atalanta Bergame (0-1) mercredi en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a de quoi s’inquiéter. L’entraîneur Roberto De Zerbi ne trouve pas la solution et de nombreuses individualités ne répondent pas aux attentes. Dans ces conditions, le club phocéen attendra le mercato hivernal avec impatience.
Roberto De Zerbi a beau passer d’un schéma tactique à l’autre, rien n’y fait. L’Olympique de Marseille manque cruellement de créativité et de solidité. D’où la période compliquée avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Pour nos confrères du Phocéen, l’une des principales faiblesses de l’équipe se situe au coeur du jeu. Le média spécialisé cible les milieux de terrain, mais sans négliger l’incapacité du coach marseillais à trouver la bonne formule.
« Ce déséquilibre ne s’explique pas seulement par les absences ou la fatigue, a analysé le site olympien. Roberto De Zerbi doit désormais assumer une part de responsabilité. Depuis le début de saison, ni O’Riley ni Vermeeren n’ont réellement progressé sous sa direction. L’Italien devra faire évoluer ses méthodes, renforcer la confiance de ses joueurs et trouver une structure durable pour stabiliser le cœur du jeu. » Dans le cas contraire, l’Olympique de Marseille devra repartir en quête de nouveaux renforts en janvier.

Lire aussi

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manqueOM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque
« La reconstruction de ce secteur s’annonce comme l’une des priorités du prochain mercato hivernal, peut-on lire dans l’article. Marseille aura besoin de densité, d’impact et d’un profil capable de lier la récupération à la création. Sans un milieu de terrain plus structuré, le projet de jeu de De Zerbi risque de rester inachevé et les ambitions européennes de s’éloigner. » Le profil manquant ressemble fortement à celui du banni Adrien Rabiot. Affecté par le départ de l’international français au Milan AC cet été, le consultant Eric Di Meco ne s’est peut-être pas trompé.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_174135_0061
Kylian Mbappé

Mbappé se fait expliquer la chanson d’Orelsan

ICONSPORT_276233_0024
Paris FC

Pierre Lees-Melou : « Des joueurs tapent leur nom sur Twitter dès la fin du match »

ICONSPORT_276170_0942
PSG

Hakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonce

Fil Info

17:30
Mbappé se fait expliquer la chanson d’Orelsan
17:00
Pierre Lees-Melou : « Des joueurs tapent leur nom sur Twitter dès la fin du match »
16:30
Hakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonce
16:30
EdF : Cherki met Deschamps dans l’embarras
16:00
Combat de milliardaires, Rennes n'a pas défié le Paris FC au mercato
15:30
Il bat l'OL et vole aussitôt une idée au basket
15:00
ASSE : Horneland a un énorme doute
14:40
Monaco : Le retour de Paul Pogba encore reporté

Derniers commentaires

Hakimi jouera la CAN, le Maroc l’annonce

Au delà du titre polémique, il indique qu'il jouera s'il est à 100%...

Endrick à l’OL le 1er janvier à 00h01 !

C’est toujours mieux que de le gaspiller en tribune au Réal non ?

Furieux, Mbappé répond au coup de griffe d'Orelsan

Moi mon gars je ne fais pas des chansons qui prônent la violence sur les femmes et ça c'est pas RIEN !!

EdF : Cherki met Deschamps dans l’embarras

Il n'aura pas de souci pour le sélectionner vu qu'il ne joue plus à l'OL....

OM : Le Vélodrome s'aggrandit pour le match face à Brest

64 500 ca va etre bien petit si le PSG bâti son nouveau stade ( ce que je souhaite pas pour moi le PARC est sacré)...mais sérieusement c est une dinguerie qu un ado de 15 ans a jamais connu marseille champion...de ligue 1....voir c1 ou coupe de france mais surtout ligue 1 ....le plus ' drôle ' c est que ça chie sur le Qatar alors que je pense qu a marseille il y a un paquet de musulmans.....bizarre..de préfèrer un ricain.... Bon c est ainsi .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading