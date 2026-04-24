« Des gros doutes sur l’avenir de l’OM », McCourt prépare un bain de sang

L'OM joue plus qu'une place en Ligue des Champions sur les quatre derniers matchs de la saison. En cas de déception finale, Frank McCourt devrait frapper très fort.

C’est avec la peur au ventre que l’Olympique de Marseille va recevoir Nice ce dimanche soir en Ligue 1 . La défaite à Lorient a mis l’OM dans la panade, avec une sortie des quatre premières places et le risque réel de dire au revoir à la Ligue des Champions dans un mois, au coup de sifflet final du championnat.

Richard va serrer la vis pour McCourt

Cela représenterait non seulement une immense déception sportive, mais pas uniquement. Pour Pierre Ménès, ce serait un réel danger de voir l’OM changer de dimension et rentrer dans le rang avec la fin des investissements au mercato et des ventes de joueurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses.

« Il faudra quand même se demander comment une équipe qui ne joue désormais plus qu’un match par semaine, présente un contenu physique aussi faible. Est ce que c’est le moment à quatre journées de la fin de les tuer avec des doubles doses d’entrainement, je ne sais pas. J’ai l’impression que Benatia veut faire quelque chose parce qu’il faut faire quelque chose. Cela laisse planer des gros doutes sur l’avenir de l’OM. Car si l’OM n’est pas en Ligue des Champions et c’est aujourd’hui une vraie possibilité, il est évident que McCourt va réclamer 100 ME de vente et faire peu d’investissement. Et il n’y aura pas Longoria pour faire des tours passe-passe pour contourner les désirs de McCourt. Et je ne suis pas certain que Stéphane Richard va demander à McCourt de dépenser beaucoup d’argent. Je pense même qu’il n’est pas du tout là pour ça et plus pour faire des économies avec un club beaucoup trop dépensier, surtout par rapport aux résultats qu’il y a », a rappelé Pierre Ménès sur sa chaine.

Le nouveau président Stéphane Richard a en effet annoncé la couleur, et il ne sera pas là pour dépenser l’argent magique de Frank McCourt, mais plutôt pour s’inspirer du modèle lyonnais, en réduisant les dépenses, vendant les joueurs à forte valeur, et essayer ensuite de faire du mieux possible sportivement.