ICONSPORT_363992_0035

« Des gros doutes sur l’avenir de l’OM », McCourt prépare un bain de sang

OM24 avr. , 8:20
parGuillaume Conte
1
L'OM joue plus qu'une place en Ligue des Champions sur les quatre derniers matchs de la saison. En cas de déception finale, Frank McCourt devrait frapper très fort.
C’est avec la peur au ventre que l’Olympique de Marseille va recevoir Nice ce dimanche soir en Ligue 1. La défaite à Lorient a mis l’OM dans la panade, avec une sortie des quatre premières places et le risque réel de dire au revoir à la Ligue des Champions dans un mois, au coup de sifflet final du championnat.

Richard va serrer la vis pour McCourt

Cela représenterait non seulement une immense déception sportive, mais pas uniquement. Pour Pierre Ménès, ce serait un réel danger de voir l’OM changer de dimension et rentrer dans le rang avec la fin des investissements au mercato et des ventes de joueurs pour faire entrer de l’argent dans les caisses.
« Il faudra quand même se demander comment une équipe qui ne joue désormais plus qu’un match par semaine, présente un contenu physique aussi faible. Est ce que c’est le moment à quatre journées de la fin de les tuer avec des doubles doses d’entrainement, je ne sais pas. J’ai l’impression que Benatia veut faire quelque chose parce qu’il faut faire quelque chose. Cela laisse planer des gros doutes sur l’avenir de l’OM. Car si l’OM n’est pas en Ligue des Champions et c’est aujourd’hui une vraie possibilité, il est évident que McCourt va réclamer 100 ME de vente et faire peu d’investissement. Et il n’y aura pas Longoria pour faire des tours passe-passe pour contourner les désirs de McCourt. Et je ne suis pas certain que Stéphane Richard va demander à McCourt de dépenser beaucoup d’argent. Je pense même qu’il n’est pas du tout là pour ça et plus pour faire des économies avec un club beaucoup trop dépensier, surtout par rapport aux résultats qu’il y a », a rappelé Pierre Ménès sur sa chaine.
Le nouveau président Stéphane Richard a en effet annoncé la couleur, et il ne sera pas là pour dépenser l’argent magique de Frank McCourt, mais plutôt pour s’inspirer du modèle lyonnais, en réduisant les dépenses, vendant les joueurs à forte valeur, et essayer ensuite de faire du mieux possible sportivement.
Articles Recommandés
ICONSPORT_242440_0006
Premier League

Matthias Jaissle grand favori pour entrainer Chelsea

ICONSPORT_279864_0279
ASSE

Un problème digne d’un club amateur fait perdre l’ASSE

ICONSPORT_361644_0590
PSG

Liverpool veut acheter le PSG !

Benzema
OL

OL : Benzema de retour, il fait une grande annonce

Fil Info

24 avr. , 9:20
Matthias Jaissle grand favori pour entrainer Chelsea
24 avr. , 9:00
Un problème digne d’un club amateur fait perdre l’ASSE
24 avr. , 8:40
Liverpool veut acheter le PSG !
24 avr. , 8:00
OL : Benzema de retour, il fait une grande annonce
24 avr. , 7:30
Real : « Plus jamais ça », Kylian Mbappé s’en prend aux socios
24 avr. , 7:15
TV : ASSE - ESTAC, à quelle heure et sur quelle chaîne pour le choc de L2 ?
24 avr. , 7:00
TV : Angers - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
24 avr. , 00:30
TV : OL - Auxerre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
24 avr. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 32e journée

Derniers commentaires

« Des gros doutes sur l’avenir de l’OM », McCourt prépare un bain de sang

La victoire de 93 et la rivalité des années 90 avec le PSG sont devenus la croix de l'OM... L'OM est la grenouille qui voulait être plus grosse que le boeuf

Les comptes de Botafogo épluchés, surprise pour l'OL

Entre un club qui a 600M de dette comme tu dis mais qui est valorisé à environ 700 à 800M avec 300M d'actif joueurs et quasi 500M d'actifs immobiliers ( stade et centre d'entraînement) Et un Club qui a 200M de dette mais qui n'a d'autre valeur que ses joueurs , qui ne couvriraient même pas ces 200M de dettes, le calcul est vite fait ! Et je ne parle même pas de la situation sportive et des partenaires économiques (sponsors) Il y a un gouffre entre les 2 Donc....quand on sort un argument, on réfléchit avant Essayer de faire le mec qui connait tout alors que tu ne fais que re dégueuler une info que tu as lu mais que tu ne commences même pas à comprendre Des fois mieux vaut s'abstenir que de passer pour un charlot

Javier Tebas humilie la LFP et l’OM, ça change du PSG

Et faut juste savoir analyser et interpréter un bilan. Ici on ne fait pas les fonds de tiroir pour se faire prêter des mecs 6 mois sans OA. Pas de menace de rétrogradation par la DNCG non plus.

TV : Ligue 1+ dévoile une autre surprise pour ses fidèles abonnés

il ferait mieux d'offrir des pleins d'essences

6 ans après, l’OL veut croire au miracle

si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading