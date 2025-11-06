De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM

L’OM s’est incliné à domicile face à l’Atalanta, dans une fin de rencontre improbable. C’en est trop pour Roberto De Zerbi, pour qui les arbitres s’acharnent contre son équipe.

Après Lille qui avait promis d’écrire à l’UEFA et son président Alexander Ceferin pour un pénalty non sifflé contre le PAOK, c’est au tour de l’OM de prendre la parole de manière véhémente contre l’arbitrage. Dans un match avec beaucoup de décisions difficiles à suivre, les derniers instants ont provoqué la furie de Roberto De Zerbi. Un pénalty non sifflé malgré une main décollée et aidant le joueur à contrôler le ballon, et un but concédé sur le contre, c’en était trop pour l’entraineur italien qui s’est baladé au bord du terrain avec sa tablette dans la main pour essayer d’interpeler l’arbitre.

Mais cela n’a pas ému l’arbitre, qui lui a mis un carton jaune et a validé le but de l’Atalanta à la surprise générale. Avec quelques minute de recul, Roberto De Zerbi ne s’était pas calmé en conférence de presse, stipulant tout simplement que les règles n’étaient pas les mêmes pour tout le monde. Une référence au pénalty très sévère concédé au Real Madrid pour une main sur un tacle glissé qui ne changeait rien à l’action.

« J’ai encore un peu de mémoire et je me souviens avoir perdu un match à Madrid dans une situation similaire à celle de ce soir. Je pense juste à cela. On a perdu trois matchs en Ligue des Champions. Tous les trois de manière rocambolesque. On a perdu ces trois matchs de C1 à cause de certains épisodes. C'était le cas à Madrid, contre le Sporting on était à 10 et avant l'expulsion on menait 1-0. Et aujourd'hui, vous avez vu le match… Des épisodes un peu douteux. L’action est pareille qu’à Madrid, mais les règles sont différentes à Madrid qu’à Marseille », a envoyé l’entraineur de l’OM, totalement dépité par ce scénario catastrophe. Pour « RDZ », les déboires s’accumulent à chaque match et tous les évènements d’arbitrage sont défavorables à sa formation.

Benatia parle de vol

Un avis partagé bien évidemment par son directeur sportif Mehdi Benatia, qui ne comprend pas que l’arbitre ne soit pas allé se faire sa propre opinion sur une situation aussi sensible. Et le Franco-Marocain d’employer des termes très forts. « Aujourd’hui, c’est un vol. Le bras n’est pas dans une position naturelle. Auba aurait frappé. J’aurais souhaité qu’il aille voir la vidéo. C’est dur à accepter. Ils ne te regardent pas quand on demande des explications, ils sont arrogants, ça m’agace quand on justifie l’injustifiable », a pesté le directeur sportif olympien devant les journalistes.

Pour le moment, les conséquences au classement sont assez terribles car l’OM ne fait plus partie des équipes qualifiées pour les barrages. Et les Marseillais ont encore de gros matchs à jouer, notamment à domicile face à Newcastle et Liverpool, et au Club Bruges.