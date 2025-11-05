LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

Ligue des champions, phase de ligue, 4e journée

Orange Vélodrome

But : Samardzic (90e)

L'Olympique de Marseille a été battu 0-1 par l'Atalanta. Une mauvaise soirée marquée par une décision aussi controversée que décisive de l'arbitre sur le but vainqueur.

L'Olympique de Marseille voulait embraser le Vélodrome après plusieurs matchs difficiles. Néanmoins, le feu d'artifice ne prenait pas en début de match. L' OM était pris à la gorge par l'Atalanta dans le jeu et concédait plusieurs situations. Rulli fauchait Krstovic et offrait un penalty aux Italiens. Heureusement, l'Argentin se reprenait et stoppait le tir de De Ketelaere (14e). Marseille se réveillait par la suite mais manquait de précision, à l'image d'une frappe de Hojbjerg en bonne position totalement dévissée.

Après le repos, l'OM était encore en danger. La tête de Bellanova passait au ras du poteau olympien (49e). Marseille était plus cohérent sur le plan collectif mais les attaquants phocéens étaient trop imprécis. En face, l'Atalanta donnait des sueurs froides au public en marquant via Lookman mais le but était annulé pour hors-jeu (69e). Le ballon allait d'un but à l'autre en fin de match. Le tournant arrivait à la 90e minute quand Ederson faisait main dans la surface italienne. L'arbitre et la VAR ne disaient rien tandis que l'Atalanta s'en allait marquer en contre via une frappe sublime de Samardzic.

L'OM s'inclinait sur ce fait de jeu cocasse 1-0. Une troisième défaite en quatre matchs de Ligue des champions. Elle fait mal au classement et surtout dans les têtes...