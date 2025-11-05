LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

Y aurait eu penalty si le bras aurait été vers le ballon. Là c'est l'inverse.
Oui et y avait penalty.
Sauf que la position de la main est jugé naturelle. Et elle l'est. La main ne va pas vers le ballon, c'est le ballon qui va vers elle. Et c'est ''amplitude''
2 victoires pour Monaco et 3 pour l'OM , ce n'est pas encore fait
C vous mm ki l'avez fait croire k'il était 1 grand joueur pour klks buts marqués
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
C'EST SURRÉALISTE : LA MAIN D'EDERSON DANS SA SURFACE N'EST PAS SIFFLÉE ET L'ATALANTA MARQUE DANS LA FOULÉE 😱😱😱 #UCL