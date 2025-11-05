L’OM s’est incliné sur la pelouse du Vélodrome contre l’Atalanta Bergame (0-1) mais c’est l’arbitrage de José Maria Sanchez qui est sur toutes les lèvres après le penalty non-accordé aux Marseillais juste avant le but italien.

L’Olympique de Marseille est dans une situation très difficile dans cette Ligue des Champions avec trois défaites en quatre matchs. La qualification n’est pas encore impossible mais elle est désormais compromise après le revers à domicile contre l’Atalanta Bergame ce mercredi au Vélodrome (0-1). Les hommes de Roberto De Zerbi, amoindris par les blessures, ont livré un match décevant dans l’ensemble.

Mais dans le temps additionnel, ils auraient pu avoir une occasion en or de l’emporter. A la suite d’un centre venu de la droite, le milieu de terrain bergamois Ederson se rendait coupable d’une main… non-sifflée par José Maria Sanchez. Sur le contre, l’Atalanta ouvrait le score par Samardzic.

Une décision arbitrale qui fait halluciner l'OM

Mais alors que tout le Vélodrome s’attendait à ce que l’arbitre espagnol aille consulter la VAR pour annuler le but de l’Atalanta et offrir un penalty à l’OM, il n’en a finalement rien été. Contre toute attente, le but italien a été validé et Marseille s’est donc incliné. Une décision arbitrale très contestable qui a provoqué la furie des fans olympiens et des observateurs sur les réseaux sociaux.

« Mais attendez y’a pas main là ???? On valide ce but ???? Donc un contrôle de la main dans la surface ça fait but derrière ??? Tu vas jouer ta Ligue des Champions là-dessus ?? » s’est notamment étonné Thomas Bonnavent, journaliste pour Winamax et supporter de l’Olympique de Marseille. Un avis qui rejoint celui de très nombreux fans de l’OM sur les réseaux sociaux, lesquels sont totalement KO et très en colère après cette défaite de leur équipe au Vélodrome.

Lui aussi sonné après la défaite de son équipe et la décision arbitrale discutable prise par M.Sanchez, Nayef Aguerd a fait part de sa déception sur l'antenne de Canal+ au coup de sifflet final. « Ce n’est pas la première fois. Je suis quelqu’un qui n’aime pas parler des arbitres. Mais aujourd’hui franchement, au moins, il doit être juste et aller voir la vidéo. C’est un match important, c’est la Ligue des Champions. Il veut même pas aller voir s’il y a penalty ou pas. Je ne sais pas quoi dire… Je suis fier de l’équipe, on va continuer à travailler, à s’améliorer. Mais c’est dur de trouver les mots aujourd’hui » a regretté le défenseur marocain, qui ne comprend toujours pas comment l'arbitre a pu refuser d'aller voir les images après ce penalty réclamé par les Olympiens.