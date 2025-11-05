ICONSPORT_276253_0072

« L’arbitre ne veut pas aller voir la vidéo » : L’OM crie son écoeurement

OM05 nov. , 23:12
parCorentin Facy
17
L’OM s’est incliné sur la pelouse du Vélodrome contre l’Atalanta Bergame (0-1) mais c’est l’arbitrage de José Maria Sanchez qui est sur toutes les lèvres après le penalty non-accordé aux Marseillais juste avant le but italien.
L’Olympique de Marseille est dans une situation très difficile dans cette Ligue des Champions avec trois défaites en quatre matchs. La qualification n’est pas encore impossible mais elle est désormais compromise après le revers à domicile contre l’Atalanta Bergame ce mercredi au Vélodrome (0-1). Les hommes de Roberto De Zerbi, amoindris par les blessures, ont livré un match décevant dans l’ensemble.
Mais dans le temps additionnel, ils auraient pu avoir une occasion en or de l’emporter. A la suite d’un centre venu de la droite, le milieu de terrain bergamois Ederson se rendait coupable d’une main… non-sifflée par José Maria Sanchez. Sur le contre, l’Atalanta ouvrait le score par Samardzic.

Une décision arbitrale qui fait halluciner l'OM

Mais alors que tout le Vélodrome s’attendait à ce que l’arbitre espagnol aille consulter la VAR pour annuler le but de l’Atalanta et offrir un penalty à l’OM, il n’en a finalement rien été. Contre toute attente, le but italien a été validé et Marseille s’est donc incliné. Une décision arbitrale très contestable qui a provoqué la furie des fans olympiens et des observateurs sur les réseaux sociaux. 
« Mais attendez y’a pas main là ???? On valide ce but ???? Donc un contrôle de la main dans la surface ça fait but derrière ??? Tu vas jouer ta Ligue des Champions là-dessus ?? » s’est notamment étonné Thomas Bonnavent, journaliste pour Winamax et supporter de l’Olympique de Marseille. Un avis qui rejoint celui de très nombreux fans de l’OM sur les réseaux sociaux, lesquels sont totalement KO et très en colère après cette défaite de leur équipe au Vélodrome.
Lui aussi sonné après la défaite de son équipe et la décision arbitrale discutable prise par M.Sanchez, Nayef Aguerd a fait part de sa déception sur l'antenne de Canal+ au coup de sifflet final. « Ce n’est pas la première fois. Je suis quelqu’un qui n’aime pas parler des arbitres. Mais aujourd’hui franchement, au moins, il doit être juste et aller voir la vidéo. C’est un match important, c’est la Ligue des Champions. Il veut même pas aller voir s’il y a penalty ou pas. Je ne sais pas quoi dire… Je suis fier de l’équipe, on va continuer à travailler, à s’améliorer. Mais c’est dur de trouver les mots aujourd’hui » a regretté le défenseur marocain, qui ne comprend toujours pas comment l'arbitre a pu refuser d'aller voir les images après ce penalty réclamé par les Olympiens.
17
Articles Recommandés
Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 3e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_276253_0118
Ligue des Champions

LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

Fil Info

00:00
CL : Programme TV et résultats de la 3e journée
00:00
EL : Programme TV et résultats de la 4e journée
23:35
LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge
23:00
Real : Vinicius c'est 150ME, Madrid attend des offres
22:59
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
22:57
LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre
22:30
En fin de contrat avec le Barça, le PSG négocie son arrivée
22:00
Horneland menacé, l'ASSE reçoit quatre CV

Derniers commentaires

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

Y aurait eu penalty si le bras aurait été vers le ballon. Là c'est l'inverse.

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

Oui et y avait penalty.

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

Sauf que la position de la main est jugé naturelle. Et elle l'est. La main ne va pas vers le ballon, c'est le ballon qui va vers elle. Et c'est ''amplitude''

LdC : Le PSG et Monaco sourient, l'OM dans le rouge

2 victoires pour Monaco et 3 pour l'OM , ce n'est pas encore fait

PSG : « Son match est abominable », Acherchour défonce Barcola

C vous mm ki l'avez fait croire k'il était 1 grand joueur pour klks buts marqués

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading