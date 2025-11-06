ICONSPORT_276253_0217

Indice UEFA : L’OM se plante encore, mais il y a des bonnes nouvelles

OM06 nov. , 7:30
parGuillaume Conte
Triste semaine pour les clubs français pour le moment, où seule la victoire de Monaco permet de marquer quelques points. 
Encore raté pour l’Olympique de Marseille, qui a manqué une belle occasion d’accrocher le wagon des barragistes ce mercredi soir en Ligue des Champions. Face à l’Atalanta Bergame, dans un match très peu maitrisé, l’OM a fini par s’incliner dans une fin de match rocambolesque (0-1). Avec trois revers en quatre matchs, Marseille est forcément à la traine et c’est tout le football français qui tousse avec cette semaine comptant une seule victoire (Monaco) et deux revers donc (PSG et OM). 

Les Pays-Bas et le Portugal dans le dur

Au classement de l’indice UEFA, cela ne pardonne pas et laisse la France à la 9e position de la saison en cours. Une place qui peut devenir inquiétante si elle se confirme dans les prochaines semaines. Mais en attendant, ce n’est pas encore trop grave pour la simple et bonne raison que les concurrents des Tricolores ne font guère mieux. 
Avec la défaite du Benfica et le nul du Sporting, le Portugal voit son bon début de saison être stoppé. Les Pays-Bas sont à la peine avec une Ajax Amsterdam en déconfiture, et battue 0-3 à domicile par Galatasaray. De quoi donner du sursis aux clubs français, qui vont devoir se réveiller en Ligue des Champions, mais ne concèdent au moins pas trop de retard sur le Portugal et les Pays-Bas pour cet automne.  
Derniers commentaires

De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM

Benatia je peut pas me le voir c'est un magouilleur. Pleure mais honnêtement l'atalanta la pas volé le but hors jeu aurait dû être validé. Les sardines avaient aucune envie le milieu de terrain c'est le gros point faible se se club. Il manque de l'humilité dans se club dans les dirigeants dans les supporter etc.... Enfin la qualif sa va être compromis !

De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM

Le plus grand club européen seulement 25e de la phase de poule ça fait désordre

OL : Le clone de Mbappé arrive à Lyon

Va falloir convaincre le Réal parce que y'a pas de fumer sans feu on doit mettre le paquet sur lui en prêt de 1 ans et demi sa serai bien

De Zerbi sort les preuves d’un complot anti-OM

Il y a des matin où malgré la grisaille du ciel, le soleil brille... Et bien c'est un de ces matins 🤣😂🤣

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

j'aime bien ca debat sur la main! deja la regle de toucher une autre partie avant la main n'existe plus c'est de l'appreciation (moi j'aurais sifflé!! mais le pire c'est le but refuser qui etait valable pour moi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

