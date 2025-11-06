Indice UEFA : L’OM se plante encore, mais il y a des bonnes nouvelles

Triste semaine pour les clubs français pour le moment, où seule la victoire de Monaco permet de marquer quelques points.

Encore raté pour l’Olympique de Marseille , qui a manqué une belle occasion d’accrocher le wagon des barragistes ce mercredi soir en Ligue des Champions. Face à l’Atalanta Bergame, dans un match très peu maitrisé, l’OM a fini par s’incliner dans une fin de match rocambolesque (0-1). Avec trois revers en quatre matchs, Marseille est forcément à la traine et c’est tout le football français qui tousse avec cette semaine comptant une seule victoire (Monaco) et deux revers donc (PSG et OM).

Les Pays-Bas et le Portugal dans le dur

Au classement de l’indice UEFA, cela ne pardonne pas et laisse la France à la 9e position de la saison en cours. Une place qui peut devenir inquiétante si elle se confirme dans les prochaines semaines. Mais en attendant, ce n’est pas encore trop grave pour la simple et bonne raison que les concurrents des Tricolores ne font guère mieux.

Avec la défaite du Benfica et le nul du Sporting, le Portugal voit son bon début de saison être stoppé. Les Pays-Bas sont à la peine avec une Ajax Amsterdam en déconfiture, et battue 0-3 à domicile par Galatasaray. De quoi donner du sursis aux clubs français, qui vont devoir se réveiller en Ligue des Champions, mais ne concèdent au moins pas trop de retard sur le Portugal et les Pays-Bas pour cet automne.