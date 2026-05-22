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CdM : Le forfait de Neymar officialisé le 27 mai ?

Mondial 202622 mai , 9:40
parGuillaume Conte
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L'euphorie n'aura pas duré bien longtemps pour Neymar, sélectionné pour la Coupe du monde cette semaine par Carlo Ancelotti. Mais Santos est accusé d'avoir minimisé la blessure de sa star. 
Neymar et Santos l’avaient laissé entendre. Si jamais le meilleur buteur de la Seleçao était sélectionné pour la Coupe du monde, il serait ménagé dans les matchs du mois de mai pour arriver sans se blesser au rendez-vous tant attendu au pays du football roi. Mais avant même son appel par Carlo Ancelotti, Neymar a subi ce qui devait être une légère blessure avec le club de Sao Paulo. Il a ainsi été question d’un oedème de taille moyenne qui se résorberait en quelques jours, et permettrait au « Ney » de jouer la semaine prochaine s’il le souhaite. 

Neymar blessé, Santos minimise le problème

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Neymar n'a pas pu participer au match contre San Lorenzo cette semaine
Selon ESPN, ce n’est pas du tout l’information que possède la fédération, pour qui la blessure de Neymar est beaucoup plus sérieuse que cela. La CBF est furieuse contre l’attitude de Santos, accusé de minimiser volontairement la blessure de sa star, pour lui faire gagner du temps dans sa récupération et ne pas alerter Carlo Ancelotti. Pour la fédération, vue la nature de la blessure, Neymar ne pourra aucunement être présent aux matchs de préparation contre  le Paraguay (31 mai) et l’Egypte (5 juin). 
Résultat, il y a une date qui sera autant attendue que crainte par tout un pays. Le 27 mai, Neymar et les joueurs qui ne sont pas à 100 % seront invités à passer des tests poussés pour savoir s’ils peuvent intégrer l’équipe de Carlo Ancelotti et disputer la Coupe du monde tout simplement. 
La Coupe du monde débute le 13 juin prochain, et si cela laisse trois semaines entières à Neymar pour récupérer, ce sont tout de même des minutes en moins pour l’ancienne star du Barça et du PSG pour être prêt pour ce rendez-vous. Sans compter le fait que Carlo Ancelotti, qui avait déjà rechigné à prendre le « Ney » pourrait cette fois-ci être sans pitié si la condition physique ne suivait pas. 
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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples sur les casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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