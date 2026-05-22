CdM : Le forfait de Neymar officialisé le 27 mai ?

L'euphorie n'aura pas duré bien longtemps pour Neymar, sélectionné pour la Coupe du monde cette semaine par Carlo Ancelotti. Mais Santos est accusé d'avoir minimisé la blessure de sa star.

Neymar et Santos l’avaient laissé entendre. Si jamais le meilleur buteur de la Seleçao était sélectionné pour la Coupe du monde, il serait ménagé dans les matchs du mois de mai pour arriver sans se blesser au rendez-vous tant attendu au pays du football roi. Mais avant même son appel par Carlo Ancelotti, Neymar a subi ce qui devait être une légère blessure avec le club de Sao Paulo. Il a ainsi été question d’un oedème de taille moyenne qui se résorberait en quelques jours, et permettrait au « Ney » de jouer la semaine prochaine s’il le souhaite.

Neymar blessé, Santos minimise le problème

Neymar n'a pas pu participer au match contre San Lorenzo cette semaine

Selon ESPN, ce n’est pas du tout l’information que possède la fédération, pour qui la blessure de Neymar est beaucoup plus sérieuse que cela. La CBF est furieuse contre l’attitude de Santos, accusé de minimiser volontairement la blessure de sa star, pour lui faire gagner du temps dans sa récupération et ne pas alerter Carlo Ancelotti. Pour la fédération, vue la nature de la blessure, Neymar ne pourra aucunement être présent aux matchs de préparation contre le Paraguay (31 mai) et l’Egypte (5 juin).

Résultat, il y a une date qui sera autant attendue que crainte par tout un pays. Le 27 mai, Neymar et les joueurs qui ne sont pas à 100 % seront invités à passer des tests poussés pour savoir s’ils peuvent intégrer l’équipe de Carlo Ancelotti et disputer la Coupe du monde tout simplement.

La Coupe du monde débute le 13 juin prochain, et si cela laisse trois semaines entières à Neymar pour récupérer, ce sont tout de même des minutes en moins pour l’ancienne star du Barça et du PSG pour être prêt pour ce rendez-vous. Sans compter le fait que Carlo Ancelotti, qui avait déjà rechigné à prendre le « Ney » pourrait cette fois-ci être sans pitié si la condition physique ne suivait pas.