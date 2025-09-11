ICONSPORT_267377_0058

« C’est une révolution » : L’OM répare une grosse anomalie

OM11 sept. , 17:00
parCorentin Facy
L’OM va se présenter vendredi contre Lorient avec une défense new-look suite aux arrivées de Pavard, Aguerd et Emerson tandis que Medina revient de blessure. Une révolution pour Roberto De Zerbi.
Avec déjà quatre buts encaissés en trois matchs de Ligue 1, la défense de l’Olympique de Marseille est en grande difficulté en ce début de saison. Les arrivées de Benjamin Pavard, de Nayef Aguerd et d’Emerson en plus du retour de blessure de Facundo Medina tombent à pic. Parmi ces quatre joueurs, au moins trois pourraient débuter contre Lorient ce vendredi, d’autant que le capitaine Leonardo Balerdi va rentrer tardivement de son rassemblement avec l’Argentine. Pavard, Aguerd ou encore Medina, des renforts de poids qui vont assurément changer le visage de la défense olympienne et de l’équipe dans sa globalité selon Florent Gautreau.
La Ligue 1 ne peut pas se permettre de faire la fine bouche sur des joueurs comme Pavard et Aguerd
- Florent Gautreau
Il était temps selon le consultant de RMC, qui estime que jusqu’à présent, l’OM n’avait pas une défense acceptable et encore moins pour jouer la Ligue des Champions. Les choses sont à présent différentes selon lui. « La Ligue 1 ne peut pas se permettre de faire la fine bouche sur des joueurs comme Pavard et Aguerd. Il y a une nouvelle défense à Marseille. La défense de l’OM depuis le début de la saison, ce n’est pas une défense Ligue des Champions » a d'abord lancé sur les ondes Florent Gautreau, avant de poursuivre avec optimisme.
« C’est une nouvelle saison et c’est de très bon augure car ce sont de très bonnes recrues, auxquelles il faut ajouter Medina qui revient enfin après avoir fait toute la préparation et qui s’était blessé. Individuellement, sur les noms des joueurs, c’est une révolution et c’est top pour l’OM. Cela va changer les choses. Néanmoins, c’est l’animation défensive globale et pas seulement les individualités avec le jeu dans le dos qu’il faut voir. J’attends de voir la nouvelle animation défensive de l’OM mais sur le papier, tu récupères des top joueurs » a analysé le journaliste de RMC, convaincu que l’OM peut de nouveau nourrir de belles ambitions avec de tels renforts dans le secteur défensif.
Reste toutefois à trouver la bonne formule, ce qui ne sera pas simple avec autant de joueurs à disposition car outre les recrues, Roberto De Zerbi peut toujours compter sur Kondogbia, CJ Egan-Riley ou encore Murillo, Weah et Garcia en défense.

