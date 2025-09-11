OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Le problème Leonardo Balerdi plombe le début de saison de l'OM, et le défenseur central argentin n'a pas pu profiter de la trêve internationale pour reprendre confiance. Loin de là.

Taulier de la saison dernière quand Roberto De Zerbi était en manque de défenseurs centraux et pouvait au moins compter sur l’Argentin pour sauver la mise, Leonardo Balerdi a vu l’OM refuser les approches de plusieurs clubs cet été, du Bayern Munich à la Juventus Turin. L’ancien du Borussia Dortmund était vu comme un élément clé pour bien figurer en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et sortir une saison encore plus solide. Ce qui aurait de fait permis d’augmenter sa valeur marchande et assurer ainsi une belle vente en 2026 comme cela était prévu. Mais pour le moment, tout ne se passe pas comme il faut et il ne se passe pas un match sans que Leonardo Balerdi soit impliqué dans un problème défensif. Contre Rennes, le Paris FC ou l’Olympique Lyonnais, il s’est rendu coupable d’erreurs immédiatement sanctionnées. Il aurait pu reprendre confiance ces derniers jours avec les matchs internationaux, mais cela s’est également mal passé pour lui.

Balerdi ? Sans aucun doute le pire du match - Un journaliste argentin

Après la défaite face à l’Equateur en éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, Leonardo Balerdi a été ciblé par la presse argentine. « Sans aucun doute, il a été le pire joueur du match. Je me demande s’il a le niveau d’un joueur de l’équipe nationale », a pesté le journaliste Luis Fregossi, dans des propos rapportés par La Provence. Fregossi, très suivi sur les réseaux sociaux, résume assez bien l’inquiétude que provoque Balerdi en Amérique du Sud, dans un pays champion du monde, et habitué à compter sur des défenseurs centraux pas forcément spectaculaires, mais efficaces et vaccinés contre les erreurs.

Avec le choc face au PSG et la Ligue des Champions qui se présente, le capitaine de l’OM va passer des tests décisifs dans les prochaines semaines, alors qu’il se murmure à la Commanderie que l’arrivée de Benjamin Pavard pourrait tout simplement lui coûter sa place de titulaire sur les prochains matchs. Premier élément de réponse dès vendredi avec la réception de Lorient.