ICONSPORT_268698_0040

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

OM11 sept. , 8:00
parGuillaume Conte
Le problème Leonardo Balerdi plombe le début de saison de l'OM, et le défenseur central argentin n'a pas pu profiter de la trêve internationale pour reprendre confiance. Loin de là. 
Taulier de la saison dernière quand Roberto De Zerbi était en manque de défenseurs centraux et pouvait au moins compter sur l’Argentin pour sauver la mise, Leonardo Balerdi a vu l’OM refuser les approches de plusieurs clubs cet été, du Bayern Munich à la Juventus Turin. L’ancien du Borussia Dortmund était vu comme un élément clé pour bien figurer en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et sortir une saison encore plus solide. Ce qui aurait de fait permis d’augmenter sa valeur marchande et assurer ainsi une belle vente en 2026 comme cela était prévu. Mais pour le moment, tout ne se passe pas comme il faut et il ne se passe pas un match sans que Leonardo Balerdi soit impliqué dans un problème défensif. Contre Rennes, le Paris FC ou l’Olympique Lyonnais, il s’est rendu coupable d’erreurs immédiatement sanctionnées. Il aurait pu reprendre confiance ces derniers jours avec les matchs internationaux, mais cela s’est également mal passé pour lui. 
Balerdi ? Sans aucun doute le pire du match
- Un journaliste argentin
Après la défaite face à l’Equateur en éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, Leonardo Balerdi a été ciblé par la presse argentine. « Sans aucun doute, il a été le pire joueur du match. Je me demande s’il a le niveau d’un joueur de l’équipe nationale », a pesté le journaliste Luis Fregossi, dans des propos rapportés par La Provence. Fregossi, très suivi sur les réseaux sociaux, résume assez bien l’inquiétude que provoque Balerdi en Amérique du Sud, dans un pays champion du monde, et habitué à compter sur des défenseurs centraux pas forcément spectaculaires, mais efficaces et vaccinés contre les erreurs. 
Avec le choc face au PSG et la Ligue des Champions qui se présente, le capitaine de l’OM va passer des tests décisifs dans les prochaines semaines, alors qu’il se murmure à la Commanderie que l’arrivée de Benjamin Pavard pourrait tout simplement lui coûter sa place de titulaire sur les prochains matchs. Premier élément de réponse dès vendredi avec la réception de Lorient. 
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentine Âge 26 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_259036_0157
PSG

Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression

ICONSPORT_269776_0623
Equipe de France

EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute

ICONSPORT_269776_0452
PSG

PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire

ICONSPORT_268698_0339
OL

Trois recrues en septembre, l’OL est sur le coup

Fil Info

11:00
Le coup de sang du PSG, le Barça sous pression
10:30
EdF : Akliouche a gagné sa place en une minute
10:00
PSG : Barcola à Madrid, le Real est mort de rire
9:30
Trois recrues en septembre, l’OL est sur le coup
9:00
OM : Il refuse de partir, De Zerbi bouillonne
8:40
Bouaddi au PSG, le coup de génie de Luis Campos
8:20
L'OL va payer cher sa grosse erreur du mercato
7:00
TV : OM - Lorient, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
23:40
L’OM s’est raté, Labrune nargue McCourt

Derniers commentaires

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

La modération fait quoi 🤣

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

Ce qui esf bien avec ce nouveau forum eet que tu ne peux pas mettre en PV ma petite Kenny Du coup, on voit que tu vie sur les articles et que tu ne va jamais sue ceux de ton vieux club de banlieue

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Il faut te calmer. C'est toi qui embrouille, moi je dis seulement ce que j'ai à dire.

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Tu t embrouilles avec tes comptes fake 🤣

OM : « Je n’oublierai jamais », Adrien Rabiot sort du silence

Je me rappelle que cela faisait partie de tes délires parmi d'autre énormités que tu as pu écrire ici.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading