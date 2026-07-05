Un joueur demande à quitter l’OM, il a trouvé son nouveau club

Un joueur demande à quitter l’OM, il a trouvé son nouveau club

OM05 juil. , 21:30
parAlexis Rose
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Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l'OM, le gardien néerlandais Jeffrey de Lange a demandé à quitter Marseille durant ce mercato estival pour retourner au FC Twente.
Le chantier du mercato marseillais est ouvert depuis quelques jours et la nomination de Bruno Genesio au poste d'entraîneur. Si le club phocéen s’attend à de nombreux départs, que ce soit en attaque, au milieu ou en défense, un transfert plutôt inattendu pourrait bientôt voir le jour. En effet, selon les informations du média néerlandais VI, l’OM négocie actuellement avec le FC Twente pour le départ de... Jeffrey de Lange.
En quête d’un nouveau portier pour concurrencer Lars Unnerstall, Erik ten Hag, le directeur technique du club néerlandais, a jeté son dévolu sur le gardien marseillais. Depuis quelques jours, les deux clubs sont même « en pourparlers », l’OM cherchant à négocier un transfert définitif autour des 3 millions d’euros pour son portier de 28 ans.

De Lange demande son transfert à Twente

Numéro deux dans la hiérarchie marseillaise derrière Geronimo Rulli la saison passée, Jeffrey de Lange avait eu sa chance à quelques reprises, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 1. Mais pas suffisamment à son goût, et c’est donc avec l’envie de retrouver une place de titulaire dans un club européen que De Lange cherche à quitter le Vélodrome au plus vite durant cet été. « Le joueur est favorable à ce transfert, et il tient désormais à retourner aux Pays-Bas pour des raisons personnelles », peut-on lire sur le site néerlandais.
Formé à l’Ajax Amsterdam, De Lange avait rejoint Twente en 2018 avant d’aller aux Go Ahead Eagles. Gardien de l’OM depuis son arrivée en 2024, De Lange estime donc être arrivé au bout de son histoire avec Marseille, qui doit maintenant trouver un accord avec Twente pour valider une vente qui fera forcément du bien aux finances phocéennes.

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Clairement on doit obtenir gain de cause, à fortiori après la clémence accordée à Balogun. Surtout qu'on parle d'un joueur majeur ce qui pourrait être décisif dans le sprint final.

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Oui la maison blanche a surement appelé.. Pour Balogun, , c’est l’article 27 du Code disciplinaire FIFA 2025 : l’organe disciplinaire peut suspendre totalement ou partiellement l’exécution d’une sanction disciplinaire, avec une période probatoire de 1 à 4 ans. Si le joueur refait une infraction similaire pendant cette période, la sanction est réactivée..

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