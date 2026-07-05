Un joueur demande à quitter l’OM, il a trouvé son nouveau club

Ils sont nuls ces arbitres. Il n y a pas besoin de voire la var pour savoir qui il y peno
Penalty tous les jours, la VAR doit appeler
Tu a pas compris se que je voulais dire
Clairement on doit obtenir gain de cause, à fortiori après la clémence accordée à Balogun. Surtout qu'on parle d'un joueur majeur ce qui pourrait être décisif dans le sprint final.
Oui la maison blanche a surement appelé.. Pour Balogun, , c’est l’article 27 du Code disciplinaire FIFA 2025 : l’organe disciplinaire peut suspendre totalement ou partiellement l’exécution d’une sanction disciplinaire, avec une période probatoire de 1 à 4 ans. Si le joueur refait une infraction similaire pendant cette période, la sanction est réactivée..
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