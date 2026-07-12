OM : La priorité du mercato est effrayante

Les supporters marseillais avaient pris l'habitude de vivre des périodes agitées pendant le mercato, les signatures se succédant à un rythme effréné. Mais cet été, c'est le calme absolu et du côté de l'OM, on ne veut pas retomber dans la folie d'avant.

Sous la présidence de Pablo Longoria, le mercato marseillais était un feu d'artifice permanent. L'ancien dirigeant marseillais multipliait les opérations, et pendant longtemps cela a été du goût de tout le monde, avant que finalement tout dérape financièrement. On le sait désormais, l'Olympique de Marseille a terminé la saison exsangue sur le plan comptable et si Frank McCourt est allé chercher Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, c'est pour ramener le club phocéen à la réalité. Alors, depuis le début du mercato, les supporters marseillais ne voient toujours rien venir, et le célèbre Titi (c'est toi le Boss) n'a toujours accueilli aucun joueur à l'aéroport de Marignane. A la chasse aux rumeurs, des fans de l'OM ont demandé à Santi Aouna, journaliste de FootMercato, si le marché allait enfin débuter pour Marseille. Sa réponse a calmé tout le monde.

Marseille n'a qu'une seule priorité au mercato

Honnêtement la priorité de l’OM est de sortir les joueurs avec des salaires élevés (même s'il y a des prises d’infos pour certains joueurs)... », a prévenu, sur X, Santi Aouna, qui confirme que du côté de la Commanderie, la seule priorité est de faire partir les joueurs qui coûtent le plus cher aux finances du club. Avant de recruter le moindre renfort pour Bruno Genesio, dont la venue a été le premier vrai mouvement de l'été, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent faire de la place dans le vestiaire. Et c'est d'ailleurs pour cela que En effet, même si des rumeurs ont évoqué la venue de Martin Terrier ou bien de Jean-Clair Todibo, le journaliste spécialisé dans le mercato, dont les infos sont très souvent avérées, n'a pas voulu vendre du rêve. «», a prévenu, sur X, Santi Aouna, qui confirme que du côté de la Commanderie, la seule priorité est de faire partir les joueurs qui coûtent le plus cher aux finances du club. Avant de recruter le moindre renfort pour Bruno Genesio, dont la venue a été le premier vrai mouvement de l'été, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doivent faire de la place dans le vestiaire. Et c'est d'ailleurs pour cela que Medhi Benatia est toujours dans la boucle

Bien évidemment, tout le monde pense à Mason Greenwood, qui va quitter l'OM après deux grosses saisons. Mais le départ du joueur anglais, dont le salaire de 450.000 euros par mois est le deuxième plus gros à Marseille, ne suffira pas. Si l'on se base sur cette grille des salaires, Höjbjerg est le salaire numéro 1 avec 0,5ME par mois, devant Greenwood et Kondogbia, puis on trouve Aguerd (400.000 euros), Aubameyang, Balerdi et Paixao (350.000 euros), Medina, Timber, Traoré et Rulli (320.000 euros). Bien évidement, la totalité de ces joueurs ne partira pas, mais il est clair que dans cette liste, plusieurs devront quitter l'Olympique de Marseille cet été. Une fois que cela sera fait, alors Grégory Lorenzi pourra concrétiser ses contacts, mais pas avant.