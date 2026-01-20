ICONSPORT_282660_0179

C’est officiel, l’OM force un gros transfert

OM20 janv. , 9:30
parGuillaume Conte
7
L'OM a décidé de stopper les frais avec Angel Gomes, qui ne parvient pas à se faire une place. Le joueur anglais est d'accord, il a besoin d'être vendu cet hiver pour relancer sa carrière.
Plutôt discret en début de mercato, l’Olympique de Marseille s’active ces dernières heures pour terminer en trombe et donner à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions. L’entraineur italien veut un renouveau de son milieu de terrain, et l’arrivée de Quinten Timber va y participer. Lucas Da Cunha est également ciblé, lui qui fait des miracles avec Côme après un parcours plutôt timide en France. Mais pour cela, Marseille va devoir faire de la place. Plusieurs lofteurs sont invités à se trouver un nouveau club pour soulager la masse salariale, mais le départ d’Angel Gomes sera déterminant pour libérer une place au milieu de terrain.

Gomes et l'OM sont d'accord pour un départ

La recrue anglaise de l’été dernier devait être le « 6 » tant attendu devant de la défense, mais il n’a jamais réussi à gagner sa place. L’ancien lillois est utilisé en dernier choix par son entraineur, et le début de janvier lui a permis de se mettre en évidence lors des rencontres de Coupe de France. Mais selon L’Equipe, l’OM ne lui laisse désormais plus le choix, et le joueur anglais et son agent ont été informés qu’ils devaient se trouver un nouveau club.
Une communication qui n’a pas choqué Angel Gomes, conscient qu’il manquait totalement son adaptation à Marseille et qu’il se privait de la moindre chance de disputer le Mondial actuellement. Son profil plait en Premier League, où Bournemouth serait sur les rangs. Et l’OM, désireux d’enregistrer une nouvelle grosse vente après celle de Robinio Vaz, ne prévoit pas de se montrer trop exigeant pour faciliter son départ.
Un passage express en vue donc pour Angel Gomes, qui ne restera pas dans lkes mémoires au Vélodrome, même si l’OM ne sera au moins pas perdant sur le plan économique. Arrivé pour zéro euro, l’ancien lillois devrait être revendu pour 8 millions d’euros hors bonus.

Lire aussi

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfertOM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert
Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_282709_0039
PSG

100 ME, l'offre de Liverpool qui fait pleurer le PSG

ICONSPORT_282863_0165
OM

L'OM fonce sur Cancellieri, le bon plan en or

ICONSPORT_275996_0111
Rennes

Rennes tente le gros coup avec une ancienne star du PSG

ICONSPORT_270673_0385
OL

Young Boys-OL, Canal+ va inventer la radio à la télé

Fil Info

20 janv. , 12:20
100 ME, l'offre de Liverpool qui fait pleurer le PSG
20 janv. , 12:00
L'OM fonce sur Cancellieri, le bon plan en or
20 janv. , 11:40
Rennes tente le gros coup avec une ancienne star du PSG
20 janv. , 11:20
Young Boys-OL, Canal+ va inventer la radio à la télé
20 janv. , 11:00
OM : Départ acté, Bilal Nadir fait ses valises
20 janv. , 10:30
PSG : La raison pour laquelle le Barça pleure le départ de Dro
20 janv. , 10:15
Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque
20 janv. , 10:00
Le mercato s'emballe, l'OL met trois joueurs en vente
20 janv. , 9:45
OM : Marseille négocie l'arrivée d'Ethan Nwaneri !

Derniers commentaires

Lens s'amuse à mettre la pression sur l'OM

Si Marseille perd c est adieu au titre et sûrement aussi adieu a la 2 ème place

PSG : La raison pour laquelle le Barça pleure le départ de Dro

,w

Transfert à 25 ME, le banquier de l’OL dit non

+ Que tu crois. 33pts a 2pts de l'OM pas mal pour une équipe qui n'a pas de fric ? Vous commencez a sentir notre souffle sur vos épaules. Ca valait bien le coup de dépenser tout ce fric et des 35M€ dans des joueurs l'été dernier tiens....

OM : Départ acté, Bilal Nadir fait ses valises

C'est dans le texte : le joueur refuse de prolonger. C'est le cas des 3 joueurs. Les prolongations voulant dire que le club souhaite les conserver.

C’est officiel, l’OM force un gros transfert

developpe parce que la j'ai rien compris lol deja reste concentré on parle foot la

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading