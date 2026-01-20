C’est officiel, l’OM force un gros transfert

L'OM a décidé de stopper les frais avec Angel Gomes, qui ne parvient pas à se faire une place. Le joueur anglais est d'accord, il a besoin d'être vendu cet hiver pour relancer sa carrière.

Plutôt discret en début de mercato l’Olympique de Marseille s’active ces dernières heures pour terminer en trombe et donner à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions. L’entraineur italien veut un renouveau de son milieu de terrain, et l’arrivée de Quinten Timber va y participer. Lucas Da Cunha est également ciblé, lui qui fait des miracles avec Côme après un parcours plutôt timide en France. Mais pour cela, Marseille va devoir faire de la place. Plusieurs lofteurs sont invités à se trouver un nouveau club pour soulager la masse salariale, mais le départ d’Angel Gomes sera déterminant pour libérer une place au milieu de terrain.

Gomes et l'OM sont d'accord pour un départ

La recrue anglaise de l’été dernier devait être le « 6 » tant attendu devant de la défense, mais il n’a jamais réussi à gagner sa place. L’ancien lillois est utilisé en dernier choix par son entraineur, et le début de janvier lui a permis de se mettre en évidence lors des rencontres de Coupe de France. Mais selon L’Equipe, l’OM ne lui laisse désormais plus le choix, et le joueur anglais et son agent ont été informés qu’ils devaient se trouver un nouveau club.

Une communication qui n’a pas choqué Angel Gomes, conscient qu’il manquait totalement son adaptation à Marseille et qu’il se privait de la moindre chance de disputer le Mondial actuellement. Son profil plait en Premier League, où Bournemouth serait sur les rangs. Et l’OM, désireux d’enregistrer une nouvelle grosse vente après celle de Robinio Vaz, ne prévoit pas de se montrer trop exigeant pour faciliter son départ.

Un passage express en vue donc pour Angel Gomes, qui ne restera pas dans lkes mémoires au Vélodrome, même si l’OM ne sera au moins pas perdant sur le plan économique. Arrivé pour zéro euro, l’ancien lillois devrait être revendu pour 8 millions d’euros hors bonus.