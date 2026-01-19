OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

D’accord avec l’OM depuis plusieurs jours, Himad Abdelli n’est pas certain de rejoindre le club phocéen cet hiver. Angers se montre inflexible et plus encore depuis la parution d’une photo qui a scandalisé le SCO.

Absent du groupe angevin pour la réception de l’Olympique de Marseille samedi soir, Himad Abdelli espère quitter le SCO cet hiver. L’international algérien a déjà trouvé un accord avec l’OM pour un contrat de cinq ans et croise à présent les doigts pour que les deux clubs s'entendent à leur tour. L’espoir était de mise il y a encore quelques jours mais la tendance n’est plus aussi favorable désormais. La direction angevine a peu apprécié de voir Himad Abdelli sécher le match contre Marseille et n’a par conséquent pas l’intention de faire le moindre cadeau à son joueur de 26 ans.

Surtout, un nouvel élément vient compliquer les choses dans ce dossier. Et pour cause, Ligue1+ a ressorti une image d’Himad Abdelli datant du 31 août dernier. Indisponible pour la rencontre entre Angers et Rennes, le milieu de terrain algérien avait assisté au match depuis les tribunes… avec un maillot de l’OM sous sa veste. Une image qui a scandalisé la direction angevine et qui ne va pas faciliter un potentiel transfert selon Mohamed Toubache-Ter.

Le transfert d'Himad Abdelli à l'OM menacé

« C'est drôle car tout ça va renforcer le board angevin… tout ce qui sort actuellement ne plaide pas en faveur du joueur ! Et les deux clubs pensent la même chose » estime le spécialiste du mercato, par ailleurs interrogé sur l'accord qu'Himad Abdelli avait trouvé avec l'OL au début du mois de janvier.