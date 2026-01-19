ICONSPORT_275433_0157

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

OM19 janv. , 12:20
parCorentin Facy
5
D’accord avec l’OM depuis plusieurs jours, Himad Abdelli n’est pas certain de rejoindre le club phocéen cet hiver. Angers se montre inflexible et plus encore depuis la parution d’une photo qui a scandalisé le SCO.
Absent du groupe angevin pour la réception de l’Olympique de Marseille samedi soir, Himad Abdelli espère quitter le SCO cet hiver. L’international algérien a déjà trouvé un accord avec l’OM pour un contrat de cinq ans et croise à présent les doigts pour que les deux clubs s'entendent à leur tour. L’espoir était de mise il y a encore quelques jours mais la tendance n’est plus aussi favorable désormais. La direction angevine a peu apprécié de voir Himad Abdelli sécher le match contre Marseille et n’a par conséquent pas l’intention de faire le moindre cadeau à son joueur de 26 ans.
Surtout, un nouvel élément vient compliquer les choses dans ce dossier. Et pour cause, Ligue1+ a ressorti une image d’Himad Abdelli datant du 31 août dernier. Indisponible pour la rencontre entre Angers et Rennes, le milieu de terrain algérien avait assisté au match depuis les tribunes… avec un maillot de l’OM sous sa veste. Une image qui a scandalisé la direction angevine et qui ne va pas faciliter un potentiel transfert selon Mohamed Toubache-Ter.

Le transfert d'Himad Abdelli à l'OM menacé

« C’est drôle car tout ça va renforcer le board angevin… tout ce qui sort actuellement ne plaide pas en faveur du joueur ! Et les deux clubs pensent la même chose » estime le spécialiste du mercato, par ailleurs interrogé sur l’accord qu’Himad Abdelli avait trouvé avec l’OL au début du mois de janvier.
« Pour Lyon, il n’y avait pas d’accord total… mais dans les échanges c’était du style ‘ je suis chaud pour venir’ puis dans ce dossier, il y a des gens, un entourage qui a trop trop parlé » a précisé l’insider sur X. Autrement dit, l’Olympique Lyonnais n’a jamais été d’accord à 100% avec Himad Abdelli. Au vu de la tournure de ce dossier bien plus complexe que prévu, le club rhodanien ne doit pas regretter sa décision de se retirer et de foncer sur Noah Nartey à la place. Reste à voir si l’OM et Angers parviendront à s’entendre pour permettre à Himad Abdelli de rejoindre la cité phocéenne d’ici le 2 février, date de clôture du mercato hivernal.

Derniers commentaires

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Je souhaite que ce joueur ne vienne pas à l'OM mais quel est le rapport entre une photo prise le 31 aout et un transfert en janvier 2026. Pour le reste, c'est le jeu normal entre 2 clubs pour un joueur qui est libre dans 6 mois.

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Tkt on sait que tu connais rien au ballon 🤣

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

Pays*

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Sans façon ....

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Bien content de pas le récupérer chez nous celui-là.

Loading