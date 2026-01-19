Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Dans la plus grande discrétion, l’Olympique de Marseille a finalisé la signature de Quinten Timber. Le milieu de terrain néerlandais de 24 ans va s’engager à l’OM en provenance du Feyenoord.

Depuis plusieurs jours, le dossier Himad Abdelli fait les gros titres à l’Olympique de Marseille. L’international algérien est d’accord pour rejoindre le club phocéen mais attend encore que l’OM et Angers s’entendent. Le dossier s’éternise mais l’état-major olympien n’est pas resté les bras croisés. Dans la plus grande discrétion, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont finalisé la signature d’un autre milieu de terrain. Et pour cause, le journaliste Fabrizio Romano annonce que Quinten Timber va s’engager en faveur du club phocéen.

« L'Olympique de Marseille est sur le point de signer Quinten Timber de Feyenoord » écrit le spécialiste du « Accord verbal conclu avec Timber concernant le salaire et négociations finales en cours avec Feyenoord concernant l'indemnité de transfert. Les détails finaux concernant le transfert entre les clubs seront finalisés dans les prochaines 24 heures, comme le souhaite Timber ». écrit le spécialiste du mercato sur X avant de préciser.

Quinten Timber, le gros coup de l'OM en janvier

Un très gros coup de la part de l’Olympique de Marseille, sur le point de mettre la main sur un milieu défensif de 24 ans aux 8 sélections avec les Pays-Bas. En fin de contrat avec Feyenoord en juin prochain, Quinten Timber ne souhaitait pas prolonger en faveur du club hollandais et l’OM a parfaitement flairé le coup pour l’attirer. Estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur passé par l’Ajax et Utrecht va renforcer un poste déficient à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, en dehors de Pierre-Emile Hojbjerg, personne n’a vraiment apporté satisfaction à Roberto De Zerbi dans le rôle de milieu défensif cette saison. Vermeeren, Kondogbia, O’Riley ou encore Nadir et Gomes se sont succédés, sans que l’entraîneur de l’OM ne trouve le complément idéal à son vice-capitaine danois. Avec la signature à venir de Quinten Timber, Roberto De Zerbi va sans doute avoir beaucoup moins de difficultés à composer son milieu de terrain. L’indemnité de transfert que Marseille va payer n’est en revanche pas encore connue.