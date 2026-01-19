ICONSPORT_282758_0079

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

19 janv.
Corentin Facy
Dans la plus grande discrétion, l’Olympique de Marseille a finalisé la signature de Quinten Timber. Le milieu de terrain néerlandais de 24 ans va s’engager à l’OM en provenance du Feyenoord.
Depuis plusieurs jours, le dossier Himad Abdelli fait les gros titres à l’Olympique de Marseille. L’international algérien est d’accord pour rejoindre le club phocéen mais attend encore que l’OM et Angers s’entendent. Le dossier s’éternise mais l’état-major olympien n’est pas resté les bras croisés. Dans la plus grande discrétion, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont finalisé la signature d’un autre milieu de terrain. Et pour cause, le journaliste Fabrizio Romano annonce que Quinten Timber va s’engager en faveur du club phocéen.
« L'Olympique de Marseille est sur le point de signer Quinten Timber de Feyenoord » écrit le spécialiste du mercato sur X avant de préciser. « Accord verbal conclu avec Timber concernant le salaire et négociations finales en cours avec Feyenoord concernant l'indemnité de transfert. Les détails finaux concernant le transfert entre les clubs seront finalisés dans les prochaines 24 heures, comme le souhaite Timber ».

Quinten Timber, le gros coup de l'OM en janvier

Un très gros coup de la part de l’Olympique de Marseille, sur le point de mettre la main sur un milieu défensif de 24 ans aux 8 sélections avec les Pays-Bas. En fin de contrat avec Feyenoord en juin prochain, Quinten Timber ne souhaitait pas prolonger en faveur du club hollandais et l’OM a parfaitement flairé le coup pour l’attirer. Estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, le joueur passé par l’Ajax et Utrecht va renforcer un poste déficient à l’Olympique de Marseille.
Et pour cause, en dehors de Pierre-Emile Hojbjerg, personne n’a vraiment apporté satisfaction à Roberto De Zerbi dans le rôle de milieu défensif cette saison. Vermeeren, Kondogbia, O’Riley ou encore Nadir et Gomes se sont succédés, sans que l’entraîneur de l’OM ne trouve le complément idéal à son vice-capitaine danois. Avec la signature à venir de Quinten Timber, Roberto De Zerbi va sans doute avoir beaucoup moins de difficultés à composer son milieu de terrain. L’indemnité de transfert que Marseille va payer n’est en revanche pas encore connue.
Q. Timber

Q. Timber

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Milieu

Eredivisie

2025/2026
Matchs17
Buts2
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
7
Derniers commentaires

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Je souhaite que ce joueur ne vienne pas à l'OM mais quel est le rapport entre une photo prise le 31 aout et un transfert en janvier 2026. Pour le reste, c'est le jeu normal entre 2 clubs pour un joueur qui est libre dans 6 mois.

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Tkt on sait que tu connais rien au ballon 🤣

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

Pays*

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Sans façon ....

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Bien content de pas le récupérer chez nous celui-là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

