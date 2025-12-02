C'est la guerre à Nice, l'OM se frotte les mains

Après les scènes de violence de supporters en colère envers plusieurs joueurs et dirigeants de l'OGC Nice, plusieurs joueurs de l'effectif font tout leur possible pour trouver rapidement un nouveau club. L'occasion parfaite pour l'OM d'en profiter ?

Dire que l'OGC Nice est en crise est un euphémisme. Après une nouvelle défaite face à Lorient (3-1), la sixième consécutive toutes compétitions confondues, les supporters du Gym ont exprimé leur mécontentement en prenant en grippe plusieurs membres du club à leur retour au centre d'entrainement dimanche soir dernier. Touchés par ces violences physiques, Terem Moffi et Jérémie Boga sont désormais en arrêt maladie, tandis que Florian Maurice a été l'un des premiers visés par les supporters à la sortie du car. Ce contexte houleux avec les supporters et les derniers résultats catastrophiques ont apparemment eu raison de plusieurs joueurs, certains voulant tout faire pour partir au plus vite.

Des joueurs veulent quitter Nice

Que ce soit (Sofiane) Diop, (Hicham) Boudaoui ou encore (Jérémie) Boga, pour la sortie de banc, il y a des opportunités de marche là », « Medhi Benatia, c'est le Black Friday à Nice ! », lit-on, en substance, sur les réseaux sociaux depuis l'explosion de cette crise chez les Aiglons. C'est en tout cas ce que rapporte Romain Molina, lequel explique que des joueurs de Nice ont demandé à leurs agents de leur trouver rapidement un nouveau club. De quoi annoncer un exode massif l'hiver prochain ? Pour les supporters de l' Olympique de Marseille , l'occasion est trop bonne pour laisser passer certains joueurs. «», «», lit-on, en substance, sur les réseaux sociaux depuis l'explosion de cette crise chez les Aiglons.

Ce forcing des supporters phocéens paiera-t-il ? En attendant, si Nice est réellement contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs joueurs l'hiver prochain, les dirigeants de l'OM ont, comme d'autres clubs importants de Ligue 1, tout intérêt à tenter leur chance. D'autant que l'effectif de Nice, bien que meurtri par une spirale négative, dispose d'une qualité intrinsèque plus qu'intéressante.