Les 3 boulets de l'OM dénoncés en direct

L'OM n'a pu faire mieux que match nul 2-2 face à Toulouse en Ligue 1 samedi soir dernier. Trois joueurs sont pointés du doigt chez les Phocéens.

L'Olympique de Marseille a raté une belle occasion de prendre la tête de la Ligue 1 samedi lors de la réception de Toulouse. Les Phocéens rêvent toujours de titre en championnat mais devront encore régler pas mal de détails. Certains joueurs ont particulièrement déçu lors de la réception du Téfécé. Des joueurs qui jouaient pourtant gros à l' OM . Et ce n'est pas Karim Bennani qui dira le contraire, lui qui n'a pas du tout apprécié les rentrées de Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley ou encore Geoffrey Kondogbia.

Des coupables désignés à l'OM

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Je pense pas que l'OM soit assez mûr pour jouer tous les trois jours. L'équipe n'est pas habituée à jouer la Ligue des champions. Je comprends De Zerbi qui n'a pas été épargné par les blessures. (...) Cela ressemblait au scénario d'Angers. C'est une somme individuelle. Egan-Riley dégage lamentablement en touche et ça fait but... Avant il y a Kondogbia qui peut décaler Greenwood pour aller au poteau de corner. L'erreur de Marseille est venue du banc : Kondogbia, Egan-Riley et Balerdi. Les trois se sont sabordés. Il y a aussi Rulli qui fait une erreur sur le but ».

L'OM aura encore trois rencontres à jouer avant la fin de l'année 2025. Deux en Ligue 1 face à Lille et Monaco et une en Ligue des champions face à l'Union Saint-Gilloise. Trois rendez-vous XXL qui auront un impact direct sur la suite de la saison de Roberto De Zerbi. Tout le monde devra se montrer au niveau, avec un entraineur italien plus que jamais attentif au comportement de ses troupes.