egan riley fixe un objectif historique a l om iconsport 264574 0064 395830

Les 3 boulets de l'OM dénoncés en direct

OM02 déc. , 11:00
parHadrien Rivayrand
L'OM n'a pu faire mieux que match nul 2-2 face à Toulouse en Ligue 1 samedi soir dernier. Trois joueurs sont pointés du doigt chez les Phocéens.
L'Olympique de Marseille a raté une belle occasion de prendre la tête de la Ligue 1 samedi lors de la réception de Toulouse. Les Phocéens rêvent toujours de titre en championnat mais devront encore régler pas mal de détails. Certains joueurs ont particulièrement déçu lors de la réception du Téfécé. Des joueurs qui jouaient pourtant gros à l'OM. Et ce n'est pas Karim Bennani qui dira le contraire, lui qui n'a pas du tout apprécié les rentrées de Leonardo Balerdi, CJ Egan-Riley ou encore Geoffrey Kondogbia.

Des coupables désignés à l'OM

Sur l'antenne de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Je pense pas que l'OM soit assez mûr pour jouer tous les trois jours. L'équipe n'est pas habituée à jouer la Ligue des champions. Je comprends De Zerbi qui n'a pas été épargné par les blessures. (...) Cela ressemblait au scénario d'Angers. C'est une somme individuelle. Egan-Riley  dégage lamentablement en touche et ça fait but... Avant il y a Kondogbia qui peut décaler Greenwood pour aller au poteau de corner. L'erreur de Marseille est venue du banc : Kondogbia, Egan-Riley et Balerdi. Les trois se sont sabordés. Il y a aussi Rulli qui fait une erreur sur le but »

L'OM aura encore trois rencontres à jouer avant la fin de l'année 2025. Deux en Ligue 1 face à Lille et Monaco et une en Ligue des champions face à l'Union Saint-Gilloise. Trois rendez-vous XXL qui auront un impact direct sur la suite de la saison de Roberto De Zerbi. Tout le monde devra se montrer au niveau, avec un entraineur italien plus que jamais attentif au comportement de ses troupes.
Derniers commentaires

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Rien d'un scandale le rouge des nantais contre l'OL. L'intégrité du joueur doit toujours être au dessus de tout.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Avançons seulement vers nos trophées sans nous préoccuper de ce type de polémique.

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Le plus dur commencer pour lui. Il a enfin retrouvé le chemin des filets mais maintenant il va falloir confirmer. On se moque de lui mais il a de meilleurs stats que Gonzalo Ramos par exemple 😂

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Bein non... Je relate juste la réalité de ce qui s'est passé ce week end en fait....Enfin la réalité pour ceux qui ont déjà joué au football quoi..

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Le Real ne veut pas le vendre. Des équipes de PL étaient même prêtes à l'acheter. C'est justement parce qu'on est ok pour un prêt sans OA que ça a une chance de marcher. Je ne comprends pas cette volonté de commenter à tout prix, sans même se renseigner au minimum pour ne pas dire une grosse c....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

