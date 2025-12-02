Angel Gomes viré en janvier, l’OM est sans pitié

Arrivé libre cet été après quatre ans passés à Lille, Angel Gomes peine à s’imposer du côté de l’OM. A tel point qu’un départ en janvier n’est pas à exclure.

Désireux de renforcer son milieu de terrain l’été dernier, l’Olympique de Marseille a réussi un joli coup en s’offrant Angel Gomes pour zéro euro. En fin de contrat avec Lille, l’international anglais (4 sélections) de 25 ans a privilégié l’OM alors qu’il disposait aussi d’une offre de Tottenham. Après quatre saisons dans le Nord, le natif de Londres était amené à passer un cap à Marseille, où une place de titulaire lui tendait les bras après les départs de Rongier, Bennacer et Rabiot. Le début de saison a été plutôt prometteur pour Angel Gomes, souvent aligné par Roberto De Zerbi dans son onze de départ.

Mais l’émergence de joueurs tels que Bakola, Nadir, O’Riley et surtout Vermeeren ont petit à petit conduit l’entraîneur italien à se passer de l’ancien milieu offensif du LOSC. A tel point que désormais, un départ en janvier est envisagé selon Le Phocéen. Le média pro-OM l’affirme, le club olympien n’hésitera pas s’il peut réaliser une plus-value avec un joueur qui n’arrive pas à s’imposer.

Angel Gomes, déjà menacé par un possible départ à l'OM ?

« Le joueur est arrivé libre, et donc n’importe quel montant récupéré serait une plus-value. Et l’OM a déjà montré par le passé que lorsque le profil ne colle pas après six mois — Brassier, Wahi, d’autres encore — la décision peut tomber rapidement. De Zerbi, s’il estime « avoir trop de monde au milieu », pourrait ouvrir cette porte » estime le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Titulaire contre Toulouse samedi soir au Vélodrome après avoir démarré sur le banc contre Newcastle, le joueur né au Portugal a raté une occasion de marquer des points.

