ICONSPORT_278179_0018

Angel Gomes viré en janvier, l’OM est sans pitié

OM02 déc. , 15:40
parCorentin Facy
1
Arrivé libre cet été après quatre ans passés à Lille, Angel Gomes peine à s’imposer du côté de l’OM. A tel point qu’un départ en janvier n’est pas à exclure.
Désireux de renforcer son milieu de terrain l’été dernier, l’Olympique de Marseille a réussi un joli coup en s’offrant Angel Gomes pour zéro euro. En fin de contrat avec Lille, l’international anglais (4 sélections) de 25 ans a privilégié l’OM alors qu’il disposait aussi d’une offre de Tottenham. Après quatre saisons dans le Nord, le natif de Londres était amené à passer un cap à Marseille, où une place de titulaire lui tendait les bras après les départs de Rongier, Bennacer et Rabiot. Le début de saison a été plutôt prometteur pour Angel Gomes, souvent aligné par Roberto De Zerbi dans son onze de départ.
Mais l’émergence de joueurs tels que Bakola, Nadir, O’Riley et surtout Vermeeren ont petit à petit conduit l’entraîneur italien à se passer de l’ancien milieu offensif du LOSC. A tel point que désormais, un départ en janvier est envisagé selon Le Phocéen. Le média pro-OM l’affirme, le club olympien n’hésitera pas s’il peut réaliser une plus-value avec un joueur qui n’arrive pas à s’imposer.
ICONSPORT_276253_0168
Angel Gomes, déjà menacé par un possible départ à l'OM ?
« Le joueur est arrivé libre, et donc n’importe quel montant récupéré serait une plus-value. Et l’OM a déjà montré par le passé que lorsque le profil ne colle pas après six mois — Brassier, Wahi, d’autres encore — la décision peut tomber rapidement. De Zerbi, s’il estime « avoir trop de monde au milieu », pourrait ouvrir cette porte » estime le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Titulaire contre Toulouse samedi soir au Vélodrome après avoir démarré sur le banc contre Newcastle, le joueur né au Portugal a raté une occasion de marquer des points.

Au contraire, il est passé à côté de sa première mi-temps et a été remplacé par Robinio Vaz à la pause, faisant les frais d’un changement tactique opéré par Roberto De Zerbi. Reste maintenant à voir si Angel Gomes sera sollicité lors du mercato hivernal et si oui, quel montant les clubs intéressés seront prêts à poser sur la table. Medhi Benatia et Pablo Longoria seront en tout cas attentifs aux offres qu’ils sont susceptibles de recevoir pour un élément recruté libre il y a tout juste six mois.
1
Derniers commentaires

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Tout à fait ! Après pour parler de Satriano ça me ferait plaisir qu’il y arrive pas parce que je supporte Lyon mais parce que j’aime ce genre de joueur qui se dépense énormément et qui ne râle jamais

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Sans surprise on est l'equipe à abattre et Lyon est tres favorisé

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

on peut parler aussi du cas Viktor Gyökeres,a arsenal il a du mal ,c'est comme ca le foot ,pas une question de le tuer mais il est dans un systeme qui ne lui convient pas!

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

oui faut jamais juger un joueur "inconnu" il peut avoir un temps d'adaptation mais bon dans cette societe faut etre bon tout de suite ...

Angel Gomes viré en janvier, l’OM est sans pitié

La plus grosse déception du mercato de l'été.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

