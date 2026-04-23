Ce joueur de l'OM dégoûté par la décision de Benatia et Longoria

Facundo Medina est l’un des leaders de l’OM cette saison malgré son arrivée récente au club. D’ailleurs, il n’a pas vraiment digéré le départ de Roberto De Zerbi et ne s’en cache pas.

L’ Olympique de Marseille joue gros en cette fin de saison. Le club phocéen vise plus que jamais une qualification en Ligue des champions. Mais la dynamique n’est pas bonne et les doutes sont nombreux. Le vestiaire d’Habib Beye est annoncé comme fragilisé, et cette fin de saison pourrait être dramatique pour les futures ambitions marseillaises. Facundo Medina conserve toutefois l’envie de se battre malgré les dernières péripéties vécues par le groupe marseillais. D’ailleurs, l’Argentin ne cache pas son amertume après les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria et celui à venir de Medhi Benatia.

Medina a la rage mais veut se battre

Devant la presse, l’ancien joueur du RC Lens a notamment confié avec émotion : « Le départ de De Zerbi a fait mal, a dérangé, mais c’est de notre responsabilité de poursuivre notre mission. On ne pouvait pas contrôler cela, on doit assumer nos erreurs. Je suis arrivé pour vivre un projet.

Six mois après, l’entraîneur est parti, puis le président, bientôt Medhi Benatia… Ce sont des coups qui font mal, et on est des êtres humains, on peut être affectés. Mais à titre personnel, cela ne m’empêchera jamais d’entrer sur le terrain avec l’envie, la faim, la volonté et l’attitude. »

Ce week-end, l’Olympique de Marseille recevra l’OGC Nice en Ligue 1 dans un Stade Vélodrome qui risque de gronder. Les Phocéens n’ont plus de joker à griller s’ils veulent avoir une chance de terminer dans le top 4. Facundo Medina aura certainement un rôle à jouer en cette fin de saison. Ensuite viendra l’heure du bilan, et plusieurs joueurs pourraient quitter le navire marseillais après des promesses non tenues.