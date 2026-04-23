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Ce joueur de l'OM dégoûté par la décision de Benatia et Longoria

OM23 avr. , 15:00
parHadrien Rivayrand
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Facundo Medina est l’un des leaders de l’OM cette saison malgré son arrivée récente au club. D’ailleurs, il n’a pas vraiment digéré le départ de Roberto De Zerbi et ne s’en cache pas.
L’Olympique de Marseille joue gros en cette fin de saison. Le club phocéen vise plus que jamais une qualification en Ligue des champions. Mais la dynamique n’est pas bonne et les doutes sont nombreux. Le vestiaire d’Habib Beye est annoncé comme fragilisé, et cette fin de saison pourrait être dramatique pour les futures ambitions marseillaises. Facundo Medina conserve toutefois l’envie de se battre malgré les dernières péripéties vécues par le groupe marseillais. D’ailleurs, l’Argentin ne cache pas son amertume après les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria et celui à venir de Medhi Benatia.

Medina a la rage mais veut se battre 

Devant la presse, l’ancien joueur du RC Lens a notamment confié avec émotion : « Le départ de De Zerbi a fait mal, a dérangé, mais c’est de notre responsabilité de poursuivre notre mission. On ne pouvait pas contrôler cela, on doit assumer nos erreurs. Je suis arrivé pour vivre un projet.
Six mois après, l’entraîneur est parti, puis le président, bientôt Medhi Benatia… Ce sont des coups qui font mal, et on est des êtres humains, on peut être affectés. Mais à titre personnel, cela ne m’empêchera jamais d’entrer sur le terrain avec l’envie, la faim, la volonté et l’attitude. »

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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