ICONSPORT_364872_0099

Elye Wahi, le flop de l’OM qui va ruiner McCourt !

OM23 avr. , 8:41
parGuillaume Conte
0
Décevant avec l’OM, muet avec Francfort, Elye Wahi est déchainé depuis qu’il a rejoint l’OGC Nice. Il arrive en grande forme au Vélodrome pour dimanche.
C’est le cauchemar de tous les supporters de clubs. Voir un joueur qui a créé beaucoup d’attentes décevoir par ses performances et quitter de manière précipitée sa nouvelle équipe. Pour mieux réussir ailleurs. Arrivé en 2024 de Lens pour 27 millions d’euros tout de même, Elie Wahi n’a pas réussi à s’imposer à l’OM et a été revendu immédiatement à Francfort pour une somme similaire. En Allemagne, le joueur révélé du côté de Montpellier n’a pas réussi à percer non plus. Mais depuis le mois de janvier, son prêt à Nice fait un bien fou aux Aiglons.

Wahi en forme avant de jouer l'OM

Non seulement il a inscrit quatre buts en 11 matchs pour aider le club azuréen à se rapprocher du maintien même si ce n’est pas encore fait. Mais en plus de cela, il brille en Coupe de France à l’image de son match plein face à Strasbourg ce mercredi soir. Contre les Alsaciens, qui étaient les grands favoris de cette demi-finale, il a inscrit un doublé plein d’efficacité et a pesé tel un poison sur la défense du Racing. Son statut de titulaire indiscutable lui permet de prendre confiance et de montrer à nouveau ses qualités indéniables.
Une très mauvaise nouvelle pour l’OM, qui s’apprête à recevoir Nice ce dimanche au Vélodrome. Des Aiglons qui auront besoin de points pour assurer leur maintien, et pourront compter sur un Elye Wahi revanchard. Et il n’y a pas que les joueurs de l’OM qui sont en plein doute, puisque de nombreux supporters qui ont suivi le dernier match de Nice, voient leur ancien attaquant crucifier Marseille dans la course à la Ligue des Champions.
« Wahi qui va marquer contre nous dimanche c’est écrit », « Wahi va nous mettre un triplé dimanche, c’est écrit », « Vous êtes prêts à vivre la masterclass de Clauss et de Wahi dimanche soir au Vélodrome en clair ? », « La côte pour le but de Wahi dimanche doit être à 1,05… », « Y’a aucun monde où Wahi ne marque pas dimanche soir », « On va tellement manger un double de Wahi dimanche », « Wahi qui va marquer dimanche soir contre nos chèvres », ont balancé les supporters marseillais pour qui il ne fait aucun doute que le karma va frapper avec les anciens marseillais de l’OGC Nice, comme Elye Wahi, Jonathan Clauss ou Morgan Sanson.
Articles Recommandés
Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Kylian Mbappé

Mbappé a choisi le prochain coach du Real Madrid

Donald Trump
Mondial 2026

CdM 2026 : Trump veut que l’Italie remplace l’Iran

Vahid
FC Nantes

Nantes : Halilhodžić l'avoue, la VAR le rend fou

ICONSPORT_364694_0090
OL

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Fil Info

23 avr. , 11:00
Mbappé a choisi le prochain coach du Real Madrid
23 avr. , 10:40
CdM 2026 : Trump veut que l’Italie remplace l’Iran
23 avr. , 10:20
Nantes : Halilhodžić l'avoue, la VAR le rend fou
23 avr. , 10:00
OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction
23 avr. , 9:40
Le PSG n'a pas abandonné Maghnes Akliouche
23 avr. , 9:20
Paris prépare une offre en or pour Mason Greenwood !
23 avr. , 9:00
PL : Le Bris fait des miracles, Sunderland veut le virer
23 avr. , 8:20
L’OL en vente, l’Arabie Saoudite est sur le coup
23 avr. , 8:00
Un stade de 90.000 places pour le PSG ? Réponse dans un an

Derniers commentaires

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Je trouve cela hors de proportions. Le gone marque à Paris, et danse de joie . Où est le problème? Combien de joueurs en France et ailleurs font ça tous les weekends....les derives de la culture du buzz.

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Mon dieu , je suis horrifié , il a osé danser après avoir marqué un but ! il faut rétablir la peine de mort ils ne savent pas ces gamins qu'il ne faut pas danser, faire chut ! , ou se boucher les oreilles ? que l'on en parlera plus que s'ils cassent une jambe à un autre joueur et même plus que des mauvaises décisions d'un arbitre , des cartons rouges immaginaires

Paris prépare une offre en or pour Mason Greenwood !

Mouarf !

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Je trouve ça plutôt étonnant étant donné que nous étions en multi propriété. L'argent devait appartenir au groupe et circuler entre les clubs, nan ? donc pourquoi d'un coup on nous sort des dettes ? A ce compte la pourquoi ne pas porter plainte auprès de la justice française au titre des 3 joueurs qu'on a payé deux fois et qui n'ont jamais jouer chez nous ?!? D’ailleurs il n'y avait visiblement pas de délégation lyonnaise au procès, qui a duré une semaine juste après le déport de plainte. Ça pue l'embrouille cette histoire.

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

t'es courageux, toi, de parler un un tel demeuré...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

Loading