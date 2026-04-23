Elye Wahi, le flop de l’OM qui va ruiner McCourt !

Décevant avec l’OM, muet avec Francfort, Elye Wahi est déchainé depuis qu’il a rejoint l’OGC Nice. Il arrive en grande forme au Vélodrome pour dimanche.

C’est le cauchemar de tous les supporters de clubs. Voir un joueur qui a créé beaucoup d’attentes décevoir par ses performances et quitter de manière précipitée sa nouvelle équipe. Pour mieux réussir ailleurs. Arrivé en 2024 de Lens pour 27 millions d’euros tout de même, Elie Wahi n’a pas réussi à s’imposer à l’OM et a été revendu immédiatement à Francfort pour une somme similaire. En Allemagne, le joueur révélé du côté de Montpellier n’a pas réussi à percer non plus. Mais depuis le mois de janvier, son prêt à Nice fait un bien fou aux Aiglons.

Wahi en forme avant de jouer l'OM

Non seulement il a inscrit quatre buts en 11 matchs pour aider le club azuréen à se rapprocher du maintien même si ce n’est pas encore fait. Mais en plus de cela, il brille en Coupe de France à l’image de son match plein face à Strasbourg ce mercredi soir. Contre les Alsaciens, qui étaient les grands favoris de cette demi-finale, il a inscrit un doublé plein d’efficacité et a pesé tel un poison sur la défense du Racing. Son statut de titulaire indiscutable lui permet de prendre confiance et de montrer à nouveau ses qualités indéniables.

Une très mauvaise nouvelle pour l’OM, qui s’apprête à recevoir Nice ce dimanche au Vélodrome. Des Aiglons qui auront besoin de points pour assurer leur maintien, et pourront compter sur un Elye Wahi revanchard. Et il n’y a pas que les joueurs de l’OM qui sont en plein doute, puisque de nombreux supporters qui ont suivi le dernier match de Nice, voient leur ancien attaquant crucifier Marseille dans la course à la Ligue des Champions.

« Wahi qui va marquer contre nous dimanche c’est écrit », « Wahi va nous mettre un triplé dimanche, c’est écrit », « Vous êtes prêts à vivre la masterclass de Clauss et de Wahi dimanche soir au Vélodrome en clair ? », « La côte pour le but de Wahi dimanche doit être à 1,05… », « Y’a aucun monde où Wahi ne marque pas dimanche soir », « On va tellement manger un double de Wahi dimanche », « Wahi qui va marquer dimanche soir contre nos chèvres », ont balancé les supporters marseillais pour qui il ne fait aucun doute que le karma va frapper avec les anciens marseillais de l’OGC Nice, comme Elye Wahi, Jonathan Clauss ou Morgan Sanson.