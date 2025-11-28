ICONSPORT_278179_0146

Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe

Si l'OM enchaine les bons résultats ces dernières semaines, cela est autant du à son efficacité offensive qu'aux performances discrètes mais tellement solides de son gardien de but Geronimo Rulli.
Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Nayef Aguerd. Et si c’était lui, le meilleur joueur de l’OM ? Sans faire de bruit, Geronimo Rulli est en train de faire l’unanimité, et pas qu’à Marseille. Ses prestations rassurent totalement la défense olympienne, et démontrent qu’il n’y a pas forcément besoin de miser gros pour trouver les bons joueurs au mercato.
A l’été 2024, l’OM déboursait 4 millions d’euros pour aller chercher le gardien argentin, qui connaissait déjà la Ligue 1 pour avoir gardé les buts de Montpellier entre 2019 et 2020. A 33 ans, Rulli a déjà connu de nombreux clubs, mais il semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière à Marseille.
Prises de balles impeccables, jeu au pied qui rassure, le natif de La Plata a une nouvelle fois sorti une grosse prestation contre Newcastle pour aider l’OM à tenir son avantage jusqu’au bout. Son niveau de jeu et sa régularité font de lui un des meilleurs gardiens du championnat de France, et même d’Europe.
Selon un sondage effectué sur notre site, et auquel près de 1000 personnes ont répondu, 82% des personnes interrogées voient en Geronimo Rulli le meilleur gardien d’Europe cette saison. Ses performances au niveau européen, où il a notamment brillé contre le Real Madrid ou l’Atalanta Bergame malgré les défaites, ont marqué les esprits.
La preuve, même si l’OM n’a aucune intention de le vendre, sa valeur marchande est remontée depuis qu’il a signé à Marseille pour atteindre les 8 millions d’euros. De là à briguer une place dans le groupe argentin pour la prochaine Coupe du monde, cela doit certainement titiller l’intéressé, qui a joué contre l’Angola lors du dernier match de l’Albiceleste, avec un clean-sheet au passage lors de la victoire 2-0 des champions du monde. En 2022, lors de la Coupe du monde, il avait passé toute la compétition sur le banc de touche, mais cela fait tout de même de lui un champion du monde.

Loading