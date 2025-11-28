ICONSPORT_272416_0206
Mason Greenwood

« Ça en dirait long sur le joueur », nouvelle polémique pour Greenwood

Mondial 202628 nov. , 9:20
parQuentin Mallet
5
Paria de l'Angleterre depuis son affaire de violences conjugales, Mason Greenwood espère toujours sa convocation avec les Three Lions. Si elle n'arrive pas, il aura toujours l'opportunité de jouer pour la Jamaïque, mais pour les Reggae Boyz, le voir porter leur maillot serait une farce.
L'avenir international de Mason Greenwood est sur toutes les lèvres depuis son match face à Newcastle en Ligue des champions avec l'OM. Très scruté par les tabloïds anglais lors de cette partie, étant donné qu'il est aujourd'hui considéré comme persona non grata par une grande partie du football britannique, l'ancien crack de Manchester United a fait bonne impression. Au point d'obliger The Athletic à révéler ses intentions de rejouer un jour avec les Three Lions, cinq ans après sa première et dernière convocation.
De son côté, il pense que son niveau actuel pourrait lui permettre d'obtenir son billet pour la Coupe du monde 2026 avec la sélection anglaise, bien que Thomas Tuchel ne soit pour l'instant pas enclin à l'appeler. En attendant un hypothétique retour, la Jamaïque, pays de ses grands-parents, l'attend toujours. Mais depuis août et l'obtention de son passeport jamaïcain, il n'a toujours pas été convoqué avec sa deuxième sélection. Une situation qui interpelle des membres influents des Reggae Boyz.

La Jamaïque rejette aussi Mason Greenwood

Le fait que Mason Greenwood temporise a de quoi agacer en Jamaïque. Certains joueurs de la sélection trouveraient ça très injuste qu'il accepte de jouer avec eux une fois que le pays sera officiellement qualifié pour la Coupe du monde 2026. Ce n'est pas encore le cas car les Reggae Boyz doivent passer par les barrages intercontinentaux. « Je ne joue pour la Jamaïque que depuis un an, et j'ai rencontré une certaine résistance à mes débuts, mais j'ai disputé 12 matchs et tout le monde peut constater ma passion et mon style de jeu. La qualité de Mason Greenwood, ses statistiques, ses performances, sont exceptionnelles. Mais tout est question de principe et d'intégrité. Si les joueurs peuvent débarquer comme ça à l'occasion d'une Coupe du Monde, ce serait une véritable farce. Cela en dirait long sur le joueur, et sur l'organisation qui laisserait faire », a notamment déclaré Isaac Hayden à The Athletic, lequel a découvert la sélection jamaïcaine sur le tard.
Concernant Amari'i Bell, plus expérimenté avec la Jamaïque, son avis est également très tranché. « Nombre d'entre nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pendant des années pour représenter notre pays, malgré les nombreuses difficultés rencontrées en coulisses. Nous avons dû faire face à tout cela. Il serait injuste envers ceux qui ont vécu cette expérience et qui n'auront plus jamais l'occasion de disputer une Coupe du monde. C'est un sujet qui prête à controverse », estime le défenseur aux 29 sélections. Décidément, Mason Greenwood est une patate chaude que personne ne veut avoir entre les mains.
5
