OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

OM26 nov. , 9:20
parNathan Hanini
12
L’Olympique de Marseille a fait le travail ce mardi soir en Ligue des champions. La formation de Roberto de Zerbi a renversé la table face à Newcastle (2-1). L’OM a également pu compter sur Geronimo Rulli. Le portier argentin est une nouvelle fois impérial dans ses cages.
Plus de 5000 jours plus tard, l’OM brise la malédiction. Ce mardi soir, les hommes de Roberto de Zerbi ont vaincu une équipe du top 4 européen en Ligue des champions pour la première fois depuis février 2012 (17 défaites sur la période). Rapidement mené dans la rencontre, le club de la cité phocéenne a renversé la vapeur grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.
Mais derrière, Geronimo Rulli a tenu la baraque. Le portier argentin a une nouvelle fois été au rendez-vous sur sa ligne, mais également dans les autres aspects du jeu. L’Olympique de Marseille peut voyager serein avec l’ancien montpelliérain (5,5 arrêts par matchs cette saison en Ligue des champions, premier dans le domaine). C’est en tout cas l’avis de Johan Micoud.

Rulli dégage de la sérénité

L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’est exprimé sur le plateau de l’Equipe du soir. Le champion d’Allemagne 2004 est catégorique sur Rulli. « Quand tu es dans une équipe et que tu vois la présence de ce gardien-là, ça te donne une force. Une présence dans le sens ou, quand tu as un attaquant qui arrive, tu te dis, c'est jouable. Tu te sens fort quand tu as un gardien qui dégage cette sérénité. Et c'est le cas de Rulli, » explique-t-il.
Le portier ne s’est pas seulement illustré sur sa ligne, mais également dans le jeu aérien, soulageant sa défense à de nombreuses reprises. Dans son jeu au pied, l’Argentin a également eu peu de déchets. Depuis son arrivée à l’OM la saison dernière, l’ancien portier de l’Ajax fait l’unanimité du côté de la cité phocéenne. L’OM a trouvé son gardien référence.
12
Derniers commentaires

Le PSG déjà qualifié en cas de victoire contre Tottenham

Paris doit jouer le top 8 Comme ceux qui le peuvent encore dans les autres coupes (Strasbourg, Lyon, Lille)

Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Lol ces 'journalistes' se croient à Fifa. Même si Haaland venait à Madrid ce serait toujours une guerre d'égo et ça fera toujours pas de KMB un mec qui défend/presse car il serait forcément replacé à gauche.

OM : Rulli bientôt meilleur gardien de but du monde ?

Pourquoi 32 ans? Ha parce que ça t'arrange.

OL : Louis Munteanu, son transfert s'accèlère

Ya pas forcement contradiction même si le titre est fait pour du clic, mais il ne dit pas que ca s'accélère pour l'OL

PSG : Marquinhos aura sa statue à Paris

Il ne pourrait être battu que par un éventuel titi formé au club qui s'imposerait en équipe 1ere la plupart des matchs à partir de ses 17-18 ans et qui finirait sa carrière chez nous. Beaucoup de 'si' mais pas impossible, Warren ou Mayulu à voir.

