Beraldo est un phénomène, le PSG le verrouille

Très peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Lucas Beraldo voit son nom associé à de nombreuses rumeurs de départ. Le défenseur central n’a pourtant pas l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. Et ses dirigeants ne souhaitent pas non plus s’en séparer.

Contrairement à beaucoup de ses coéquipiers, Lucas Beraldo a échappé à la cascade de blessures au Paris Saint-Germain . Si le défenseur central a si peu joué cette saison, cela n’a rien à voir avec des pépins physiques. Son faible temps de jeu (9 matchs toutes compétitions confondues) traduit tout simplement sa rétrogradation dans la hiérarchie de Luis Enrique. L’entraîneur parisien lui préfère Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi et même Lucas Hernandez. Et sa capacité à évoluer au poste de latéral gauche n’y change pas grand-chose.

Personne n’est donc surpris de voir apparaître des rumeurs de départ à son sujet. Des informations pourtant démenties par ses proches, fiers de sa présence dans l’effectif du champion d’Europe à seulement 22 ans. « Jouer au PSG est un privilège, a réagi son entourage contacté par L’Equipe. Depuis son arrivée (en janvier 2024), il a déjà remporté presque tous les titres possibles à un si jeune âge, ce que très peu de joueurs dans le monde peuvent se vanter d'avoir accompli. Il y a eu beaucoup de spéculations et de fausses informations concernant son avenir. »

Beraldo perd sa place en sélection

« La réalité est simple : pour l'instant, il se concentre pleinement sur son travail quotidien et sur l'aide qu'il peut apporter au PSG pour atteindre ses objectifs », a démenti le clan Lucas Beraldo. Un départ cet hiver n’est donc pas d’actualité, y compris dans l’esprit de ses dirigeants qui n’envisageront une séparation qu’en cas d’offre très importante. Cette proposition n’arrivera sans doute pas et l’international brésilien, non convoqué lors du dernier rassemblement, risque de voir le Mondial 2026 s’éloigner au fil de la saison.