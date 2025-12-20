Ayyoub Bouaddi

CdF : Lille dans la douleur, Lorient sans pitié

Coupe de France20 déc. , 17:32
parEric Bethsy
Dans les 32es de finale de Coupe de France de l'après-midi, les pensionnaires de Ligue 1 n'ont pas été surpris. Bousculé par l'US St-Maur Lusitanos (N2), le LOSC s'est tout de même imposé (0-1) grâce à un but chanceux du Norvégien Marius Broholm (80e). Les Dogues verront le tour suivant, tout comme le FC Lorient sans pitié pour les Guadeloupéens du Gosier (0-7) ! De son côté, Metz a dominé (0-3) l'AS Biesheim (N2) pendant que Troyes, leader de Ligue 2, renversait l'Olympique Marcq-en-Baroeul (R1). La surprise du jour vient du Bayeux FC (R1) qui a sorti Blois (N2) sur le score de 2-1.
