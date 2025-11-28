ICONSPORT_278179_0016

Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood

OM28 nov. , 12:20
parGuillaume Conte
1
L'OM va avoir besoin d'une très grosse vente l'été prochain. Et tous les regards ne se tournent pas forcément vers Mason Greenwood.
Titre en Ligue 1 et qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a encore tous ses objectifs en vue pour cette saison. Le mercato ambitieux réalisé et le fait d’avoir conservé ses meilleurs joueurs en dehors du clash Adrien Rabiot, a permis à l’OM d’en être là. Mais, cela a été démontré tout récemment par une étude de l’observatoire du football, le club provençal manque de grosses ventes pour équilibrer ses comptes et sa balance des transferts.
En juin 2026, la donne sera différente. S’il est souvent question d’un départ de Mason Greenwood, parfois courtisé par les géants espagnols ou même d’un éventuel retour en Premier League pour lui, l’Anglais possède une situation contractuelle particulière. Seule une offre démentielle pourra satisfaire l’OM, qui devra donner la moitié du montant de son transfert à Manchester United.
Résultat, les regards se tournent vers un autre joueur qui plait beaucoup à un grand d’Europe. Selon LiveFoot, il s’agit de Leonardo Balerdi. Branché sur courant alternatif, l’Argentin possède néanmoins une grinta, un potentiel et des qualités physiques et techniques qui ont tapé dans l’oeil de la Juventus. C’était déjà le cas l’été dernier mais en 2026, une offre copieuse débouchera sur son transfert.
Il faudra pour cela mettre 50 millions d’euros sur la table pour l’ancien du Borussia Dortmund, âgé de 26 ans. En 2020, il avait signé à Marseille par le biais d’un prêt transformé en transfert de 11 ME. Aujourd’hui, sa cote a largement augmenté, mais le montant demandé par l’OM a de quoi faire réfléchir.
En 2024, Leonardo Balerdi avait prolongé son contrat jusqu’en 2028, ce qui met Pablo Longoria dans une situation confortable pour être très exigeant sur le transfert de son défenseur central et capitaine.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0146
OM

Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe

Ligue des Champions
Ligue des Champions

5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands

ICONSPORT_235638_0017
OL

Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit

ICONSPORT_275963_0111
PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

Fil Info

16:30
Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe
16:00
5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands
15:30
Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit
15:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato
14:40
OM : Roberto De Zerbi est fou, Adrien Rabiot confirme
14:20
CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2
14:00
Le PSG c'est au Parc, la promesse d'un candidat à la Mairie de Paris
13:40
Griezmann à l’OM, le Vélodrome est prêt à exploser
13:35
OM : De Zerbi fait une annonce sur Nayef Aguerd

Derniers commentaires

Strasbourg, troisième club français à remporter une Coupe d'Europe ?

Une coupette qui fait quand meme bander quand tu arrive au bout... perso jaurai bien été a Tirana pour la finale en 2022

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

Faut pas se mentir, on a eu un tirage facile cette année. Mais comme d'habitude, en europe on fait le job!

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

c'est bien , toi, foot lucide, tonton et j'en oublie vous savez tout, vous avez un avis sur tout, surtout lorsque ça concerne l'OL. Connais tu Umberto Eco ?

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le club n'etait pas dans le caniveau, il est arrivé au moment d'une generation exceptionnel ( 2 finales et un titre de champion de France Cadet) dont il a su profiter... et dont je faisais partie d'ailleurs. Et ce n'etait pas SON club Sa grosse qualité c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

70ème au classement UEFA quand même...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading