Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood

L'OM va avoir besoin d'une très grosse vente l'été prochain. Et tous les regards ne se tournent pas forcément vers Mason Greenwood.

Titre en Ligue 1 et qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a encore tous ses objectifs en vue pour cette saison. Le mercato ambitieux réalisé et le fait d’avoir conservé ses meilleurs joueurs en dehors du clash Adrien Rabiot, a permis à l’OM d’en être là. Mais, cela a été démontré tout récemment par une étude de l’observatoire du football, le club provençal manque de grosses ventes pour équilibrer ses comptes et sa balance des transferts.

En juin 2026, la donne sera différente. S’il est souvent question d’un départ de Mason Greenwood, parfois courtisé par les géants espagnols ou même d’un éventuel retour en Premier League pour lui, l’Anglais possède une situation contractuelle particulière. Seule une offre démentielle pourra satisfaire l’OM, qui devra donner la moitié du montant de son transfert à Manchester United.

Résultat, les regards se tournent vers un autre joueur qui plait beaucoup à un grand d’Europe. Selon LiveFoot, il s’agit de Leonardo Balerdi. Branché sur courant alternatif, l’Argentin possède néanmoins une grinta, un potentiel et des qualités physiques et techniques qui ont tapé dans l’oeil de la Juventus. C’était déjà le cas l’été dernier mais en 2026, une offre copieuse débouchera sur son transfert.

Il faudra pour cela mettre 50 millions d’euros sur la table pour l’ancien du Borussia Dortmund, âgé de 26 ans. En 2020, il avait signé à Marseille par le biais d’un prêt transformé en transfert de 11 ME. Aujourd’hui, sa cote a largement augmenté, mais le montant demandé par l’OM a de quoi faire réfléchir.

En 2024, Leonardo Balerdi avait prolongé son contrat jusqu’en 2028, ce qui met Pablo Longoria dans une situation confortable pour être très exigeant sur le transfert de son défenseur central et capitaine.