Ce défenseur rugueux explose, l'OM l'adore

OM05 déc. , 11:20
parGuillaume Conte
Les dirigeants marseillais ont un faible pour Chibuike Nwaiwu, qui s'est fait un nom chez les scouts des clubs français ces dernières semaines. L'OM a beaucoup de concurrents. 
La Ligue 1 s’intéresse à Chibuike Nwaiwu. Un défenseur central assez peu connu en France pourtant, mais repéré grâce à ses performances avec son club de Wowfsberger. Du côté du championnat autrichien, le Nigérian apporte déjà de très solides garanties et il ne fait aucun doute que son départ est imminent. La formation autrichienne espérait le conserver jusqu’à la fin de la saison, mais il suffit de voir le nom des candidats à sa venue pour se rendre compte que le défenseur central a de grandes chances de bouger au mercato qui arrive.

Lens abandonne pour Nwaiwu

Le PSG est en effet venu aux renseignements, tout comme l’OM, Lens, Lille, Strasbourg, Leverkusen et Leeds. Un vrai affolement à moins d’un mois du mercato pour un joueur dont la valeur a grimpé directement. Selon la presse nigériane, cela a eu une première conséquence, et Lens s’est retiré de la course en voyant que la somme demandée allait probablement frôler les 10 millions d’euros.
L’OM et le PSG sont annoncés toujours sur le coup pour ce joueur de 22 ans qui n’est arrivé en Autriche qu’en 2024 en provenance directe du Nigéria. Cela ne l’empêche pas d’enchainer les matchs avec son style assez rugueux, puisqu’il a déjà 6 cartons jaunes et un rouge dans le championnat autrichien.
Pas de quoi freiner les prétendants, persuadés qu’il faut agir rapidement avant que Chibuike Nwaiwu ne voit son prix s’enflammer encore plus. La course sera donc ouverte au mois de janvier pour un joueur qui a de grandes chances d’atterrir en France à l'heure actuelle. Mais il reste à trouver quel sera son point de chute dans l’hexagone.

