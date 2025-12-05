ICONSPORT_278169_0143

Officiel : Eric Garcia prolonge au FC Barcelone

Mercato05 déc. , 11:20
parGuillaume Conte
0
Suivi par le Paris SG notamment en raison de ses qualités et de son contrat qui se terminait en juin prochain, Eric Garcia a décidé de s’engager sur le long terme avec le FC Barcelone. Le défenseur central, capable aussi d’évoluer à droite, s’est engagé jusqu’en juin 2031 avec le club catalan. Au grand dam de Luis Enrique, qui appréciait particulièrement le joueur.
0
Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

dis moi d'ou te viens ta haine des lyonnais ? tu t'es fait piqué ton gouter par un lyonnais quand t'étais petit ?

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

c'est facile de dire nulle maintenant...

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

et Médina l'ancien lensois ils l'ont acheté combien ?

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

t'es pas très lucide ton argument n'a rien à voir. ne compare un salaire d'un joueur pour la saison à une dépense d'un match de CDF contre des amateurs. tu connais son salaire a rachon ? et t'avais une meilleure proposition de joueur dans les mêmes conditions ? avec les absents, blessés etc... fallait bien tenté quelques trucs. c'est sur quand ça fonctionne pas c'est facile de critiquer mais s'il avait planté des buts ou des passes D t'applaudirai.

L'OL met 200.000 euros pour la beauté du football

Alors déjà , au lieu de se plaindre d'un pseudo sacrifice financier, que ta direction ne lâche pas des salaires a des types comme Rachon, ça c'est clairement de l'argent gaspillé !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

