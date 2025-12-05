ICONSPORT_278337_0014

Il revient, l’OL va décoller

OL05 déc. , 11:00
parGuillaume Conte
L'OL va retrouver son entraineur sur le banc de touche le week-end prochain à Lorient. Un petit évènement après neuf mois de suspension. Pour le bonheur des Lyonnais ?
Il y a neuf mois, Paulo Fonseca pétait littéralement un plomb lors du match de l’OL face à Brest. Alors que Benoit Millot allait en plus donner une décision favorable à son équipe, l’entraîneur portugais récoltait un carton rouge pour contestation, et venait ensuite confronter tête contre tête l’arbitre de la rencontre. Cela lui valait une suspension de neuf mois qui vient de se terminer, et autorisera donc l’ancien entraineur de Lille à revenir sur un banc de touche. 
Pendant tout ce temps, son adjoint Jorge Maciel a parfaitement rempli sa mission, dirigeant l’équipe pendant les matchs tout en gardant le cap fixé par Paulo Fonseca. Mais le technicien, qui sera en plus suspendu pour le match à Lorient pour ses propos sur l’arbitrage après la défaite face au PSG, va donc laisser sa place et il en est particulièrement heureux. 

Maciel heureux du retour de Fonseca

Il est revenu sur ce passage de témoin qui va permettre, selon lui, à l’OL de bénéficier de nouveau des consignes de Fonseca sur le bord du terrain. De quoi faire la différence. « On est content que ça se finisse et moi aussi, parce que ce n’est pas mon rôle. Paulo va revenir et on va avoir une autre dynamique, le numéro un et leader de l’équipe, ça a toujours été lui. Il avait la responsabilité du plan de jeu, de diriger les joueurs jusqu’au match, nous, on l’accompagnait », a assuré Maciel, avant de poursuivre dans les colonnes du Progrès sur la façon dont le relai avec réussi à se passer avec l’entraineur en chef. 
« On a montré qu’on est vraiment une équipe avec un bon état d’esprit. On a préparé les matches pour que les joueurs aient le moins besoin possible de nous, pour qu’on soit presque transparent, même si ce n’est pas possible car il y a toujours des réglages à faire pendant le match », a livré celui qui va reprendre donc rapidement son rôle d’adjoint après un intermède très longue durée, et au cours duquel en effet l’absence de Paulo Fonseca ne s’est pas faite trop ressentir. Il va désormais falloir regarder si le retour de l’entraîneur portugais apportera un supplément d’âme à la formation lyonnaise. 
