Ligue 1+ va diffuser les Girondins de Bordeaux

Dans un communiqué publié ce vendredi, la LFP a annoncé avoir récupéré les droits des matchs des Girondins de Bordeaux pour les matchs à domicile en N2.

Un produit de plus pour la chaine Ligue 1+, qui couvrira donc aussi les matchs du club aquitain en National 2. Mais ce sera uniquement le cas pour les rencontres à domicile, où la qualité d’image est garantie, ce qui n’est pas le cas dans d’autres stades de ce niveau. Cette diffusion sera effectuée en complément de celle de TV7, la chaine du groupe Sud-Ouest, assure la Ligue.

« Dans le cadre de cet accord, Ligue 1+ mettra à disposition des moyens de production complémentaires avec un passage de 2 à 5 caméras afin d’assurer une captation améliorée des matches concernés. Ligue 1+ remercie TV7, la FFF et le FC Girondins de Bordeaux pour leur collaboration, qui a permis la conclusion de cet accord », a expliqué Ligue 1+, pour qui ce petit investissement financier permettra de proposer des rencontres supplémentaires à un club forcément très suivi en France, malgré ses relégations récentes.

Le premier match diffusé aura lieu ce samedi à 18h00, avec la réception de l’équipe de Dinan-Léhon.