PSG : La raison cachée de la prolongation de Joao Neves

PSG23 févr. , 14:00
parAlexis Rose
Si Joao Neves a profité de sa prolongation de contrat pour augmenter son salaire, le Paris Saint-Germain a, de son côté, sécurisé l’avenir du milieu de terrain portugais, courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs mois.
Un peu à la surprise générale, sachant que son contrat courait déjà jusqu’en 2029, Joao Neves va prolonger d’une saison supplémentaire avec le club de la capitale française dans les jours à venir. Une très bonne nouvelle pour le milieu de terrain portugais, qui va toucher une augmentation de salaire significative, mais aussi pour le PSG, qui sécurise l’avenir de l’un de ses meilleurs joueurs. Depuis quelques mois, le joueur recruté à Benfica pour 60 millions d’euros en 2024 était ardemment ciblé par le Real Madrid. En quête d’un milieu de terrain doté d'une bonne lecture du jeu et capable de distribuer le jeu, tout en assurant le soutien et l'équilibre défensif de son équipe, le club madrilène avait coché le nom de Neves, après avoir planché sur le dossier Vitinha.

Après Vitinha, le PSG prive le Real Madrid de Neves

Sauf qu’avec cette prolongation de contrat de Neves, le Real va donc devoir passer à autre chose, comme l’explique le site Defensacentral. « Vitinha serait bien sûr la recrue idéale, mais son départ du PSG est quasiment impossible. C'est pourquoi Neves était une solution de repli, mais le Qatar a réagi fermement. La prolongation de contrat du joueur pour une année supplémentaire, assortie d'une nette augmentation de salaire, complique la situation pour le Real Madrid, qui va devoir poursuivre sa recherche d'un maître à jouer au milieu de terrain pour la saison prochaine. Lentement mais sûrement », peut-on lire dans les colonnes du site espagnol.

Le Real Madrid part sur d’autres pistes

Face à ce deuxième échec du côté du PSG, la Maison Blanche doit trouver une autre cible. Selon la presse espagnole, le Real continue de prospecter sur le marché à la recherche d'un milieu défensif. Les noms d’Adam Wharton (Crystal Palace), Kees Smit (AZ Alkmaar) et Dominik Szoboszlai (Liverpool) figurent parmi les joueurs ciblés par Florentino Pérez, qui pense aussi toujours à Rodri (Manchester City). Quoi qu’il en soit, avec cette prolongation de contrat de Neves, le PSG s’assure une certaine tranquillité à propos de son duo portugais dans l’entrejeu, ce qui est une bonne chose en vue du prochain mercato estival.
J. Gonçalves Neves

J. Gonçalves Neves

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts5
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Donc on joue sans nos 4 offensifs et ça parle. Une défaite depuis mi décembre et ça y est on remet tout en cause

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

C’est ta mère qui était surcoté pour avoir trouvé un homme pour l’engrosser d’un étron

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

j'aimerai la state a mon avis on a du gagner pas plus de 2-3 matchs dans ce systeme le 352 contre les equipes plus faible pourquoi pas mais la on etait contre strasbourg dans un 1 36 ... c t horrible

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?

perso je serais parti sur un 442 avec devant yaremchuk endrick

Rabiot et Rongier ont lancé la crise à l’OM

Bien sur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

