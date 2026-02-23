ICONSPORT_360176_0116

OL : Endrick agressé et envoyé sur le banc

OL23 févr. , 13:40
parCorentin Facy
Phénoménal depuis son arrivée à Lyon début janvier, Endrick a traversé le match à Strasbourg comme un fantôme dimanche soir. Une prestation inquiétante de la part du Brésilien de 19 ans.
Auteur de cinq buts sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée il y a deux mois, Endrick effectuait son grand retour dimanche à Strasbourg après avoir manqué la réception de Nice pour cause de suspension le week-end passé. Aligné sur le côté droit de l’attaque lyonnaise par Paulo Fonseca, l’international brésilien prêté par le Real Madrid n’a pas brillé. C’est même tout l’inverse. Orphelin de Pavel Sulc, sorti très tôt sur blessure, Endrick n’a pas existé un seul instant.

Raymond Domenech dézingue Endrick

Jamais trouvé en bonne situation dans la profondeur, l’ancienne star de Palmeiras s’est contenté de tenter des exploits individuels ballon aux pieds. Très peu actif pour défendre, il n’a vraiment pas aidé ses coéquipiers à la Meinau. Cela lui a valu des critiques salées de la part de Raymond Domenech, lequel a atomisé Endrick sur le plateau de L’Equipe du Soir après la défaite lyonnaise face au Racing.
« Je suis déçu par l’OL et surtout par Endrick. Dans la manière de jouer de Lyon, il faut vraiment que tous les attaquants fassent le vrai travail défensif, qu’ils donnent des solutions en profondeur… Et là, ils ont un pion qui ne défend pas. On l’a vu sur le deuxième but, il est à 5 mètres de l’action, il regarde. Il ne donne aucune option en profondeur. Il prend le ballon dans les pieds et il le perd souvent » a d’abord analysé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, qui a ensuite continué avec de nouvelles critiques à l’égard d’Endrick.

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitiéOL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié
« Je trouve ça décevant qu’il soit resté tout le match sur le terrain. Il fallait le sortir ! Il ne servait strictement à rien, il ne donnait absolument aucune solution. Pour que les milieux puissent ressortir et qu’on retrouve l’équipe de Lyon qui repart de derrière, il faut des joueurs qui donnent de la profondeur. Sinon, l’espace est réduit, les adversaires pressent plus facilement. Lyon m’a déçu, a trop subi » regrette Raymond Domenech, pour qui Endrick devra élever son niveau de jeu s’il veut exister dans une semaine au Vélodrome face à l’OM. La blessure de Sulc et le match préoccupant d’Endrick sont en tout cas de très mauvaises nouvelles pour Lyon à l’aube d’une semaine décisive avec un déplacement à Marseille puis un quart de finale de Coupe de France face à Lens.

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?
Derniers commentaires

LdC : Gianluca Prestianni suspendu contre le Real Madrid

Quand on voit Vini sur l'image en bas limite se pavaner et provoquer de maniere hautaine l'argentin pour venir chialer avec la carte joker d'un pseudo racisme en suite... c'es tellement révélateur... ce mec est tellement puant que ca vaudrait de mettre son maillot devant le nez et la bouche pour bien lui signifier, il invoquerait ensuite des pseudos motrs racistes faute de pouvoir prouver le contraire. sale type

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

de toute facon fonseca a un pb dans la lecture des matchs c'est pas nouveau

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

lol elle n'a rien de surcoté elle etait sous coté on a eu des resultats les gens se sont enflammés et tu perds un match alors que t'as perdu encore ta ligne d'attaque .. qu'il te manque 2 des titulaires de l'an passé et 2 des meilleurs joueurs de cette année ... et la l'equipe devient surcoté .. a le vent ca tourne dans tout le sens et les moutons suivent et s'envole .. y aura des hauts y aura des bas .. c'est un equipe a moins de 100M qu'on a sur le terrain

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

Donc on joue sans nos 4 offensifs et ça parle. Une défaite depuis mi décembre et ça y est on remet tout en cause

OL : Une équipe surcotée, Umtiti est sans pitié

C’est ta mère qui était surcoté pour avoir trouvé un homme pour l’engrosser d’un étron

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

