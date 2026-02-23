OL : Endrick agressé et envoyé sur le banc

Phénoménal depuis son arrivée à Lyon début janvier, Endrick a traversé le match à Strasbourg comme un fantôme dimanche soir. Une prestation inquiétante de la part du Brésilien de 19 ans.

Auteur de cinq buts sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée il y a deux mois, Endrick effectuait son grand retour dimanche à Strasbourg après avoir manqué la réception de Nice pour cause de suspension le week-end passé. Aligné sur le côté droit de l’attaque lyonnaise par Paulo Fonseca, l’international brésilien prêté par le Real Madrid n’a pas brillé. C’est même tout l’inverse. Orphelin de Pavel Sulc, sorti très tôt sur blessure, Endrick n’a pas existé un seul instant

Raymond Domenech dézingue Endrick

Jamais trouvé en bonne situation dans la profondeur, l’ancienne star de Palmeiras s’est contenté de tenter des exploits individuels ballon aux pieds. Très peu actif pour défendre, il n’a vraiment pas aidé ses coéquipiers à la Meinau. Cela lui a valu des critiques salées de la part de Raymond Domenech, lequel a atomisé Endrick sur le plateau de L’Equipe du Soir après la défaite lyonnaise face au Racing.

« Je suis déçu par l’OL et surtout par Endrick. Dans la manière de jouer de Lyon, il faut vraiment que tous les attaquants fassent le vrai travail défensif, qu’ils donnent des solutions en profondeur… Et là, ils ont un pion qui ne défend pas. On l’a vu sur le deuxième but, il est à 5 mètres de l’action, il regarde. Il ne donne aucune option en profondeur. Il prend le ballon dans les pieds et il le perd souvent » a d’abord analysé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, qui a ensuite continué avec de nouvelles critiques à l’égard d’Endrick.

« Je trouve ça décevant qu’il soit resté tout le match sur le terrain. Il fallait le sortir ! Il ne servait strictement à rien, il ne donnait absolument aucune solution. Pour que les milieux puissent ressortir et qu’on retrouve l’équipe de Lyon qui repart de derrière, il faut des joueurs qui donnent de la profondeur. Sinon, l’espace est réduit, les adversaires pressent plus facilement. Lyon m’a déçu, a trop subi » regrette Raymond Domenech, pour qui Endrick devra élever son niveau de jeu s’il veut exister dans une semaine au Vélodrome face à l’OM. La blessure de Sulc et le match préoccupant d’Endrick sont en tout cas de très mauvaises nouvelles pour Lyon à l’aube d’une semaine décisive avec un déplacement à Marseille puis un quart de finale de Coupe de France face à Lens.