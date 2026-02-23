Il tient la baraque à lui seul, l'OL peut lui dire merci

En grande difficulté à Strasbourg dimanche soir (3-1), l’OL a heureusement pu compter sur un grand Dominik Greif. Le gardien slovaque est en grande forme depuis plusieurs semaines.

C’est indiscutablement l’un des très gros coups de Matthieu Louis-Jean et de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais l’été dernier. En faisant venir Dominik Greif pour seulement 4 millions d’euros, le club rhodanien s’est offert un excellent gardien pour un prix d’ami . L’ancien portier de Majorque, décisif face à Nice il y a deux semaines avec plusieurs arrêts déterminants, a de nouveau été très bon à Strasbourg ce dimanche.

Cette fois, les exploits du gardien de 28 ans n’ont pas suffi pour éviter la défaite à l’OL. Mais dans son édition du jour, Le Progrès souligne la performance majuscule d’un Dominik Greif qui fait clairement office de joueur en forme dans les rangs lyonnais depuis quelques matchs.

« Le seul rayon individuel de la soirée a été Dominik Greif. Malgré trois buts dans la musette, dont un tir dévié et un pénalty où il part du bon côté, et du déchet à la relance, il a longtemps été précieux, avec notamment cette manchette réflexe sur sa ligne devant Panichelli (24e) et ce duel gagné devant Godo (32e). Encore une grosse parade pour enlever de sa lucarne un bel enroulé de Moreira (51e) » souligne le quotidien régional.

D. Greif Slovaquie • Âge 28 • Gardien Coupe de France 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 19 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Des éloges mérités pour Dominik Greif, qui a longtemps retardé l’échéance à la Meinau dimanche soir avant de finalement céder face aux offensives trop nombreuses des Strasbourgeois. Mais pour Paulo Fonseca, pouvoir compter sur un gardien si précieux et décisif à ce point est une excellente nouvelle avant une semaine qui s’annonce cruciale pour l’OL. Les Rhodaniens se déplaceront à Marseille dimanche soir lors de la 24e journée de Ligue 1 avant de disputer leur quart de finale de la Coupe de France face au RC Lens.

Deux matchs pour lesquels il y a fort à parier que Dominik Greif sera encore sollicité. Le gardien slovaque devra répondre présent et ainsi confirmer son statut d’homme fort du moment à l’OL pour permettre à son équipe de récolter deux résultats positifs de ces deux matchs difficiles.