Canal+ en rêvait, l’OM a sauté dessus

Pour sauver l'équipe féminine de la relégation, l'OM a décidé de miser sur Corine Diacre, l'ancienne joueuse et sélectionneuse des Bleus. Canal+ rêvait pourtant de l'avoir comme consultante.

Il y a eu du changement cet automne à l ’Olympique de Marseille dans l’équipe féminine, qui a débuté de façon très décevante son championnat avec une série de défaites. L’idée première pour le club provençal n’est pas de repartir en deuxième division, et les dirigeants ont décidé de frapper fort. C’est ainsi Corine Diacre qui a été recrutée, l’ancienne défenseuse des Bleus, ancienne sélectionneuse de l’équipe de France, et ex-entraineuse de Clermont notamment dans le football masculin.

Arrivée en urgence alors qu’elle travaillait pour la FIFA au Chili, Diacre a pris ses marques à l’OM et a dirigé sa première séance ce mercredi. A 51 ans, l’ancienne joueuse travaillait pour la FIFA donc, mais était aussi bénévole à son club de Soyaux, où elle donnait un coup de main à l’équipe féminine. Elle avait pourtant devant elle plusieurs propositions de clubs féminins importants, et a choisi de relever le défi marseillais. Mais il y avait, selon La Provence, un contrat qu’elle était toute proche de signer, ces derniers jours.

Canal+ n'a pas fermé la porte

C’était avec Canal+, qui a fait le forcing pour récupérer Diacre afin d’en faire la consultante pour les matchs de Ligue des Champions. Une drôle de surprise tant la relation entre l’ancienne sélectionneuse des Bleus et les médias a souvent été très froide, notamment dans la fin de son mandat où des joueuses avaient mené une révolte contre elle très médiatisée. Diacre n’a pas dit totalement non à Canal+, mais cette possibilité a été repoussée tant elle souhaite se consacrer à 100 % à son opération maintien avec les féminines de l’OM.