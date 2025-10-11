ICONSPORT_245826_0045

Canal+ en rêvait, l’OM a sauté dessus

OM11 oct. , 10:40
parGuillaume Conte
Pour sauver l'équipe féminine de la relégation, l'OM a décidé de miser sur Corine Diacre, l'ancienne joueuse et sélectionneuse des Bleus. Canal+ rêvait pourtant de l'avoir comme consultante. 
Il y a eu du changement cet automne à l’Olympique de Marseille dans l’équipe féminine, qui a débuté de façon très décevante son championnat avec une série de défaites. L’idée première pour le club provençal n’est pas de repartir en deuxième division, et les dirigeants ont décidé de frapper fort. C’est ainsi Corine Diacre qui a été recrutée, l’ancienne défenseuse des Bleus, ancienne sélectionneuse de l’équipe de France, et ex-entraineuse de Clermont notamment dans le football masculin. 

Arrivée en urgence alors qu’elle travaillait pour la FIFA au Chili, Diacre a pris ses marques à l’OM et a dirigé sa première séance ce mercredi. A 51 ans, l’ancienne joueuse travaillait pour la FIFA donc, mais était aussi bénévole à son club de Soyaux, où elle donnait un coup de main à l’équipe féminine. Elle avait pourtant devant elle plusieurs propositions de clubs féminins importants, et a choisi de relever le défi marseillais. Mais il y avait, selon La Provence, un contrat qu’elle était toute proche de signer, ces derniers jours. 

Canal+ n'a pas fermé la porte

C’était avec Canal+, qui a fait le forcing pour récupérer Diacre afin d’en faire la consultante pour les matchs de Ligue des Champions. Une drôle de surprise tant la relation entre l’ancienne sélectionneuse des Bleus et les médias a souvent été très froide, notamment dans la fin de son mandat où des joueuses avaient mené une révolte contre elle très médiatisée. Diacre n’a pas dit totalement non à Canal+, mais cette possibilité a été repoussée tant elle souhaite se consacrer à 100 % à son opération maintien avec les féminines de l’OM. 
Derniers commentaires

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Malick devrait changer d'agent et en prendre un qui arrête de blablater. C'est très mauvais pour sa carrière. Il va finir par avoir une pression trop grande ou par se mettre les supporters à dos.

Weah, l'OM a fait une affaire en or

Tu casseras rien du tout ten fais pas vu quon se torche avec ton avis

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, bien tenté de vouloir inverser la situation. Mais comme d'habitude c'est un peu grossier, aucune finesse. A l'image de ta réflexion, et oui. En même temps c'est normal, tu es vexé comme un gamin surpris en train de mettre son doigt à la bouche après s'être curer le nez et qui découvre le dégout qu'inspire son geste. Ne reproche pas à l'adulte de te faire ton éducation, hein. Tu en as besoin le Luis Enrique de cour de récréation là, rires.

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Et Robinio Vaz est passé de 150.000 euros à 4 millions d'euros. Soit 26 fois plus qu'en début de saison.

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Il a du talent c est sur mais il faut qu il devienne le maître à jouer de l équipe et devenir indispensable, c est le cas par moment pas pas sur la durée.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

