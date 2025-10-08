ICONSPORT_170691_0306
Corinne Diacre

OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille

OM08 oct. , 21:00
parCorentin Facy
1
Nouvelle entraîneuse des Marseillaises, Corinne Diacre ne masque pas ses ambitions en rejoignant un club de la dimension de l’OM.
Les supporters de l’Olympique de Marseille ont sans doute avalé leur café de travers il y a deux jours lorsqu’ils ont appris que Corinne Diacre allait rejoindre leur club. Pas de mauvaise surprise pour les Phocéens, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France ne débarque pas en Provence pour remplacer Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a misé sur elle pour reprendre en mains les Marseillaises, promues en première division cette saison. Et si l’objectif de l’équipe féminine de l’OM est d’assurer son maintien dans un premier temps, la très exigeante coache passée par les Bleues ou encore Clermont vise plus haut. Présentée à la presse ce mercredi, elle vise clairement la Ligue des Champions à terme avec Marseille.
« Je ne sais pas si l'intérêt de l'OM ne se refuse pas, mais je ne l'ai pas fait en tout cas. Forcément, on se pose des questions. Quelle est la nature du projet ? Il faut avancer et à partir du moment où tout est bien exposé et rien n'est caché... Le projet était tellement intéressant que, sincèrement, il était difficile de le refuser » a d’abord lancé Corinne Diacre dans des propos relayés par L’Equipe avant de poursuivre.

Diacre vise la Ligue des Champions avec l'OM

« L'objectif, à moyen voire court terme, c'est de se qualifier pour la Ligue des champions. À très court terme, c'est le maintien. Si on y arrive rapidement dans la saison, on essaiera d'embêter les équipes de tête, en restant humbles. Même si je sais que le club va m'aider à faire quelques recrues cet hiver, je vais m'appuyer sur l'effectif présent » a ajouté Corinne Diacre, qui ne manque pas d’ambition en rejoignant l’Olympique de Marseille. Les grands débuts de l’ancienne sélectionneuse des Bleus avec le club phocéen est prévu au 18 octobre prochain et la mission sera de taille avec un déplacement au Paris FC, qualifié cette saison en Ligue des Champions féminine.
1
Derniers commentaires

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Ces putains de clubs de foot marchent vraiment sur la tête... et les UEFA ou FIFA y sont pour beaucoup... vivement la faillite totale de ce si beau sport...

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Au moins il risque pas d'avoir froid aux mains 😅

OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille

allez on trinque Corinne ? Mais on a perdu ! Justement ! On trinque Coco ?

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Provocation...seul les imbéciles tombent dedans le nez en avant, et oui.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Voilà tu fuis comme toujours

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

