OM : Corinne Diacre signe officiellement avec Marseille

en faite vous devais regarder les matchs a partir du dernier quart d'heure mdr
@olivier-atton Ha si tout à prouver, notamment il doit prouver qu'on peut compter sur lui lors des matchs importants. on verra ce qu'il vaut en phase finale de LDC ;)... c'est pour ça qu'il a été recruté
C'est son problème menez Lee ne joue que en arrière. Sa n'apporte pas grand chose plus ça le ralenti par moment
il les regardent pas il le prouve par ses commentaires
mdr pourquoi tu inventes les professionnel du foot disent l'inverse justement ya une phylosophie de jeu dc tu prouves bien que tu regarde pas les matchs footix
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
L'Olympique de Marseille est ravi d'annoncer la signature de 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗰𝗿𝗲 au poste d'entraîneure des Marseillaises. ✍️🔵⚪️ Plus d'infos 👉 sur.om.fr/corinnediacre