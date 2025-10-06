OM : Corinne Diacre signe officiellement avec Marseille

L'Olympique de Marseille a confirmé ce lundi la nomination de Corinne Diacre au poste d'entraîneur de l'équipe féminine de l'OM. L'ancienne sélectionneuse nationale prend les commandes des Marseillaises.

« Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent », s'est réjouie Corinne Diacre après l'officialisation de sa signature avec l'Olympique de Marseille. Un recrutement que Stefano Petruzzo, Directeur Général des Marseillaises, a justifié : « L’arrivée de Corinne Diacre marque une étape importante pour le développement des Marseillaises. Sa carrière unique, son exigence et son expérience au plus haut niveau correspondent en tous points à l’ambition que nous portons pour ce projet. Nous sommes convaincus qu’elle apportera l’élan nécessaire pour structurer l’équipe et faire grandir le projet des Marseillaises.»

Après leur victoire ce week-end à Saint-Etienne, les Marseillaises sont actuellement neuvièmes de D1, avec une victoire et trois défaites en quatre matchs.