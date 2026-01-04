ICONSPORT_281315_0073

Ça chauffe à l’OM, De Zerbi s’en prend à deux joueurs

OM04 janv. , 21:30
parGuillaume Conte
3
L'OM s'offre une crise d'entrée de jeu en 2026. La défaite à Nantes a débouché sur un règlement de comptes signé Roberto De Zerbi à l'égard de deux joueurs. 
De retour de la Coupe d’Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang a été immédiatement titularisé avec l'OM pour le match face à Nantes de ce dimanche. Pas de coupure, pas de trêve, l’attaquant gabonais n’a pas existé physiquement et peut-être mentalement contre les Canaris. Invité à se justifier sur cette décision, et le fait que Robinio Vaz aurait pu bénéficier de cette situation pour se montrer,  Roberto De Zerbi a mis les deux pieds dans le plat. 
Niant tout lien avec le fait que Vaz, comme Bakola, avaient du mal à trouver un accord pour prolonger avec l’OM, l’entraineur italien a tout simplement expliqué que les deux jeunes joueurs n’avaient pas le niveau et l’implication nécessaires pour jouer pour Marseille à l’heure actuelle. Une vraie bombe dans le vestiaire de l'OM. Surtout que De Zerbi assure que Bakola et Vaz ne sont pas les seuls concernés par cette sortie musclée, mais ils sont néanmoins les deux seuls à être cités…

Bakola et Vaz ciblés par De Zerbi

« Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c’est que je considère qu’ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n’a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je sais qu’il y a eu des propositions pour renouveler leur contrat, mais si selon moi ils sont en mesure de jouer, ils le font. Je fais les choses pour le bien de l’OM, je ne vais pas les empêcher de jouer s’ils ne renouvellent pas leur contrat. Mais ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas. Et ce ne sont pas les seuls concernés, les cadres sont aussi dans ce cas. Quand je les ai lancés, ils le méritaient. Mais c’est là qu’ils doivent tout donner, ils ne peuvent pas penser être déjà arrivés », a demandé le coach de l’OM, qui a déjà par le passé fait des rappels à des joueurs importants comme Mason Greenwood la saison passée. 
L’OM va devoir espérer que le message est passé, car avec les échéances à venir, le club provençal ne peut pas se permettre de mettre deux joueurs de côté pour les prochains matchs. 

Lire aussi

OM-FCN : Le but refusé à Nantes fait hurlerOM-FCN : Le but refusé à Nantes fait hurler
Benjamin Dominguez à l'OM ou à l'OL, c'est ratéBenjamin Dominguez à l'OM ou à l'OL, c'est raté
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0160
Ligue 1

Le PSG roi de Paris, mais dauphin de Lens

l om officialise le depart d ismael kone iconsport 236874 0064 396401
OM

Il change d'avis, pas de jackpot pour l'OM

CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale

ICONSPORT_281343_0123
CAN 2025

CAN 2025 : Le Cameroun passe en quarts

Fil Info

04 janv. , 22:44
Le PSG roi de Paris, mais dauphin de Lens
04 janv. , 22:20
Il change d'avis, pas de jackpot pour l'OM
04 janv. , 22:01
CAN 2025 : Programme et résultats des huitièmes de finale
04 janv. , 22:00
CAN 2025 : Le Cameroun passe en quarts
04 janv. , 22:00
Il vaut 100 ME, le PSG le veut pour 60 ME
04 janv. , 21:00
Fabian Ruiz sur le départ du PSG, c'est confirmé
04 janv. , 20:30
PL : Chelsea accroche City et fait le bonheur d'Arsenal
04 janv. , 20:30
L'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercato

Derniers commentaires

Ça chauffe à l’OM, De Zerbi s’en prend à deux joueurs

C'etait pas un probleme de compo.

Il vaut 100 ME, le PSG le veut pour 60 ME

Un joueur complet

L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

epaule contre épaule il y a penalty maintenant ?

L'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercato

Mangala sincerement je le regreterai pas, ca a toujours été tres moyen chez nous.

L1 : PSG-PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

on va arreter quand de ce faire ken par larbitrage et cette groose tepu de frappart

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16164482129-8
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading