Ça chauffe à l’OM, De Zerbi s’en prend à deux joueurs

L'OM s'offre une crise d'entrée de jeu en 2026. La défaite à Nantes a débouché sur un règlement de comptes signé Roberto De Zerbi à l'égard de deux joueurs.

De retour de la Coupe d’Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang a été immédiatement titularisé avec l'OM pour le match face à Nantes de ce dimanche. Pas de coupure, pas de trêve, l’attaquant gabonais n’a pas existé physiquement et peut-être mentalement contre les Canaris. Invité à se justifier sur cette décision, et le fait que Robinio Vaz aurait pu bénéficier de cette situation pour se montrer, Roberto De Zerbi a mis les deux pieds dans le plat.

Niant tout lien avec le fait que Vaz, comme Bakola, avaient du mal à trouver un accord pour prolonger avec l’OM, l’entraineur italien a tout simplement expliqué que les deux jeunes joueurs n’avaient pas le niveau et l’implication nécessaires pour jouer pour Marseille à l’heure actuelle. Une vraie bombe dans le vestiaire de l'OM. Surtout que De Zerbi assure que Bakola et Vaz ne sont pas les seuls concernés par cette sortie musclée, mais ils sont néanmoins les deux seuls à être cités…

Bakola et Vaz ciblés par De Zerbi

« Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c’est que je considère qu’ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n’a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je sais qu’il y a eu des propositions pour renouveler leur contrat, mais si selon moi ils sont en mesure de jouer, ils le font. Je fais les choses pour le bien de l’OM, je ne vais pas les empêcher de jouer s’ils ne renouvellent pas leur contrat. Mais ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas. Et ce ne sont pas les seuls concernés, les cadres sont aussi dans ce cas. Quand je les ai lancés, ils le méritaient. Mais c’est là qu’ils doivent tout donner, ils ne peuvent pas penser être déjà arrivés », a demandé le coach de l’OM, qui a déjà par le passé fait des rappels à des joueurs importants comme Mason Greenwood la saison passée.

L’OM va devoir espérer que le message est passé, car avec les échéances à venir, le club provençal ne peut pas se permettre de mettre deux joueurs de côté pour les prochains matchs.