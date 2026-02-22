Strasbourg va vendre une pépite, ce ne sera pas à Chelsea !

Parmi les nombreux joueurs coincés entre Chelsea et Strasbourg, Diego Moreira n'intéresse pas les Blues, qui vont laisser la formation de Ligue 1 gérer la vente du Belge.

Les mouvements entre Strasbourg et Chelsea sont désormais monnaie courante, tant le club alsacien est devenu la formation satellite de l’équipe de Premier League. Cela va forcément continuer l’été prochain, avec plusieurs joueurs qui vont être rappelés ou recrutés par les Blues. Il y aura toutefois une exception. Selon les informations de L’Equipe, Diego Moreira va probablement quitter le RCSA au prochain mercato , mais pas pour rejoindre Chelsea.

Chelsea n'active pas sa clause pour Moreira

Les dirigeants des deux clubs se sont mis d’accord, alors que les Blues possèdent bien une clause de rachat prioritaire du joueur, même en cas d’intérêt extérieur. Mais la formation de Londres ne va pas l’activer, laissant Diego Moreira poursuivre sa carrière où bon lui semble. Chelsea a en effet décidé d’investir sur Geovany Quenda, l’ailier portugais du Sporting Lisbonne qui va rejoindre les pensionnaires de Stanford Bridge en juillet 2026.

Strasbourg, qui apprécie le joueur et sa combativité, sait qu’une présence en Coupe du monde augmenterait sa valeur. Si cela devait être le cas, le Belge pourrait valoir jusqu’à 30 millions d’euros. Une formation de Premier League est déjà venue aux renseignements cet hiver, signe que Diego Moreira devrait avoir du choix en fin de saison.

Et pour une fois, Chelsea ne gênera pas Strasbourg pour vendre un joueur dont il va perdre la clause de rachat en cas transfert définitif. A condition que l’éphémère joueur de l’OL souhaite aussi changer d’air. L’été dernier, il avait refusé de rejoindre la Juventus, craignant pour son temps de jeu. Un choix de raison alors qu’il est titulaire à Strasbourg, et pourrait se laisser tenter par une nouvelle saison en Alsace vue sa progression continue ces derniers mois.