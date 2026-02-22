ICONSPORT_339026_0354

Strasbourg va vendre une pépite, ce ne sera pas à Chelsea !

RCSA22 févr. , 20:30
parGuillaume Conte
0
Parmi les nombreux joueurs coincés entre Chelsea et Strasbourg, Diego Moreira n'intéresse pas les Blues, qui vont laisser la formation de Ligue 1 gérer la vente du Belge.
Les mouvements entre Strasbourg et Chelsea sont désormais monnaie courante, tant le club alsacien est devenu la formation satellite de l’équipe de Premier League. Cela va forcément continuer l’été prochain, avec plusieurs joueurs qui vont être rappelés ou recrutés par les Blues. Il y aura toutefois une exception. Selon les informations de L’Equipe, Diego Moreira va probablement quitter le RCSA au prochain mercato, mais pas pour rejoindre Chelsea.

Chelsea n'active pas sa clause pour Moreira

Les dirigeants des deux clubs se sont mis d’accord, alors que les Blues possèdent bien une clause de rachat prioritaire du joueur, même en cas d’intérêt extérieur. Mais la formation de Londres ne va pas l’activer, laissant Diego Moreira poursuivre sa carrière où bon lui semble. Chelsea a en effet décidé d’investir sur Geovany Quenda, l’ailier portugais du Sporting Lisbonne qui va rejoindre les pensionnaires de Stanford Bridge en juillet 2026.
Strasbourg, qui apprécie le joueur et sa combativité, sait qu’une présence en Coupe du monde augmenterait sa valeur. Si cela devait être le cas, le Belge pourrait valoir jusqu’à 30 millions d’euros. Une formation de Premier League est déjà venue aux renseignements cet hiver, signe que Diego Moreira devrait avoir du choix en fin de saison.
Et pour une fois, Chelsea ne gênera pas Strasbourg pour vendre un joueur dont il va perdre la clause de rachat en cas transfert définitif. A condition que l’éphémère joueur de l’OL souhaite aussi changer d’air. L’été dernier, il avait refusé de rejoindre la Juventus, craignant pour son temps de jeu. Un choix de raison alors qu’il est titulaire à Strasbourg, et pourrait se laisser tenter par une nouvelle saison en Alsace vue sa progression continue ces derniers mois.
D. da Silva Moreira

D. da Silva Moreira

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs21
Buts2
Passes décisives4
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281052_0046
OM

Cette recrue de l'OM totalement dégoûtée

ICONSPORT_360169_0028
Serie A

Serie A : Le Milan AC surpris par Parme, l'Inter s'envole

ICONSPORT_278326_0139
OM

OM : La première recrue signée Beye en approche

Fil Info

22 févr. , 21:00
Cette recrue de l'OM totalement dégoûtée
22 févr. , 20:06
Serie A : Le Milan AC surpris par Parme, l'Inter s'envole
22 févr. , 20:00
OM : La première recrue signée Beye en approche
22 févr. , 19:46
Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
22 févr. , 19:37
PL : Arsenal lamine Tottenham dans le derby
22 févr. , 19:30
OL : 50 ME pour Sulc, ils stoppent le délire
22 févr. , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
22 févr. , 19:14
L1 : Nantes n'est pas mort, Lille se rassure

Derniers commentaires

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

c'est compliqué pour nous ce début de match

OM : La première recrue signée Beye en approche

Dès le mois d'août te concernant...

OM : La première recrue signée Beye en approche

personne ne sait si il sera encore le coach, personne ne sait ce que le joueur veut faire, mais on commence a balancer des conneries des le mois mars......

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Toi aussi.

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ok bon match

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Monaco
3423104938362
8
Lorient
32238873236-4
9
Strasbourg
312294936297
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading