OM-FCN : Le but refusé à Nantes fait hurler

Début de match animé au Vélodrome, avec le FC Nantes qui pensait bien avoir ouvert le score sur une boulette de Geronimo Rulli.

Sur un corner dévié très haut, le gardien argentin a mal tenu compte de la trajectoire du ballon et a tenté de dégager avec le poing. Pour se mettre le ballon dans son propre but. CJ Egan-Riley a bien tenté de sauver sur sa ligne, mais sans réussite. Et pourtant, aprè de longues minutes de VAR, l’arbitre a décidé d’annuler le but pour hors-jeu. Il faut dire qu’El Arabi est bien devant pour quelques centimètres au moment de la déviation, et que les officiels ont ensuite jugé qu’il faisait action de jeu en essayant de pousser le ballon au fond après la boulette de Rulli, empêchant peut-être Egan Riley de sauver le but.

Un nouveau débat sur l’arbitrage est déjà lancé ce dimanche et Pierre Ménès ne comprenait absolument pas ce qui justifiait ce but refusé, Rulli jouant en effet volontairement le ballon avec son dégagement raté, ce qui remettait tout le monde en jeu. « Y’a quelqu’un pour m’expliquer le soi disant hors-jeu de El Arabi. L’arbitrage français démarre 2026 en fanfare », a lancé le consultant sur ses réseaux, persuadé que l'attaquant nantais ne faisait pas action de jeu sur le coup. Même les supporters de l’OM sont allés dans son sens, confiant qu’ils n’avaient pas bien compris pourquoi ce but avait été refusé. De quoi animer les nombreuses discussions sur l'arbitrage pour les prochains jours.