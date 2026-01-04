ICONSPORT_281315_0049

OM-FCN : Le but refusé à Nantes fait hurler

Ligue 1
parGuillaume Conte
3
Début de match animé au Vélodrome, avec le FC Nantes qui pensait bien avoir ouvert le score sur une boulette de Geronimo Rulli.
Sur un corner dévié très haut, le gardien argentin a mal tenu compte de la trajectoire du ballon et a tenté de dégager avec le poing. Pour se mettre le ballon dans son propre but. CJ Egan-Riley a bien tenté de sauver sur sa ligne, mais sans réussite. Et pourtant, aprè de longues minutes de VAR, l’arbitre a décidé d’annuler le but pour hors-jeu. Il faut dire qu’El Arabi est bien devant pour quelques centimètres au moment de la déviation, et que les officiels ont ensuite jugé qu’il faisait action de jeu en essayant de pousser le ballon au fond après la boulette de Rulli, empêchant peut-être Egan Riley de sauver le but. 
Un nouveau débat sur l’arbitrage est déjà lancé ce dimanche et Pierre Ménès ne comprenait absolument pas ce qui justifiait ce but refusé, Rulli jouant en effet volontairement le ballon avec son dégagement raté, ce qui remettait tout le monde en jeu. « Y’a quelqu’un pour m’expliquer le soi disant hors-jeu de El Arabi. L’arbitrage français démarre 2026 en fanfare », a lancé le consultant sur ses réseaux, persuadé que l'attaquant nantais ne faisait pas action de jeu sur le coup. Même les supporters de l’OM sont allés dans son sens, confiant qu’ils n’avaient pas bien compris pourquoi ce but avait été refusé. De quoi animer les nombreuses discussions sur l'arbitrage pour les prochains jours. 

Ligue 1

04 janvier 2026 à 15:00
Olympique Marseille
0
2
Match terminé
Nantes
Centonze31'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Guirassy
NantesNantes
Remplacement
82
ENTRE
B. Guirassy
NantesNantes
SORT
Y. El-Arabi
NantesNantes
Remplacement
73
ENTRE
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
M. Greenwood
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
73
ENTRE
H. Traorè
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
C. Egan Riley
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121633101425-11
18
Metz
111632111737-20

