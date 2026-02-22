ICONSPORT_281052_0046
Cette recrue de l'OM totalement dégoûtée

22 févr.
parHadrien Rivayrand
L’OM a apporté quelques retouches à son effectif cet hiver lors du mercato. Parmi les recrues arrivées sur la Canebière figure Tochukwu Nnadi.
L’international nigérian, Tochukwu Nnadi, a été recruté par l’OM en toute fin de mercato hivernal, en provenance de Zulte-Waregem (Belgique), pour un montant d’environ 6 millions d’euros. Problème : le milieu de terrain n’a toujours pas fait ses débuts avec les Phocéens depuis son arrivée.
Cette situation interpelle autant les fans que les observateurs de l’OM, qui peinent à comprendre pourquoi le joueur de 22 ans a été recruté pour rester sur le banc. Et Nnadi lui-même ne comprend pas son traitement du côté de l’Olympique de Marseille.

Nnadi ne comprend pas sa situation 

Ces dernières heures via son compte Snapchat, le natif de Ihiagwa a exprimé sa frustration concernant son traitement à Marseille en publiant une photo d’une personne seule dans l’ombre. Un cliché qui n’est pas passé inaperçu et qui a rapidement été commenté sur X.
Parmi les réactions, on pouvait lire :
« Il a vu Hojbjerg courir à 3 km/h, il s’est dit que la méritocratie n’existe plus » ; « Pour ceux qui se demandent pourquoi il n’est pas dans le groupe : c’est simplement Benatia qui a dit aux coachs de ne pas le faire jouer parce que c’est Longoria qui a imposé cette recrue. Un vrai… » ; « Encore une erreur de casting » ; « Nnadi ne ferait pas pire que Hojbjerg, j’en suis persuadé. Donnez-lui sa chance » ou encore : « Je ne comprends pas pourquoi il n’est toujours pas dans le groupe, c’est n’importe quoi ».

Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payerTransfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer
Les tensions semblent se multiplier à l’OM, notamment au sein du vestiaire. Habib Beye a un vrai chantier devant lui pour remobiliser l’ensemble du groupe.
Un choc de Ligue 1 arrive dès la fin de semaine prochaine face à l’OL et il sera crucial de ne pas se manquer dans un Stade Vélodrome qui s’annonce particulièrement hostile.

