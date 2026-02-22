RCSA-OL : Sulc sort sur blessure, c’est la catastrophe à Lyon

Soirée dommage : dommage le 1er but entaché d'une faute de main ...
Je suis la....
Bon, bel s'il est si mauvais, le Real nous fait un prix d'ami et on le garde ^^
?
Attention à toi et tes fan qui te like 👊⚽
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
29' 🔄 Touché, Pavel Sulc est contraint de céder sa place à Noah Nartey. 0-0 #RCSAOL
Sulc ca peut une absence de bonne durée vu la blessure... C'est le problème d'enchainer autant, en donnant autant. Mais énorme coup dur pour l'OL
Donc on perd Sulc mais le joueur strasbourgeois n’a pas été sanctionné
Putain avec l'enchainement des matchs super important elle fait vraiment chier cette blessure de Sulc .....
Pavel Sulc qui veski la fumée du vélodrome..
L'OL qui va se retrouver sans Sulc pour les sauver cette fois, hâte de voir comment ils vont s'en sortir
Dégoûté… perdre Sulc c’est terrible Surtout avec les échéances qui arrivent
Fofana à l'aller, Sulc au retour. Un plaisir d'affronter Strasbourg...