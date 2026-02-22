ICONSPORT_360176_0070

RCSA-OL : Sulc sort sur blessure, c’est la catastrophe à Lyon

OL22 févr. , 21:28
parAlexis Rose
11
Énorme coup dur pour l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1 face à Strasbourg avec la sortie sur blessure de Pavel Sulc.
Le club rhodanien va sûrement devoir faire sans son facteur X, Pavel Sulc, pendant plusieurs matchs… Puisque ce dimanche soir, sur la pelouse de La Meinau à Strasbourg, le milieu tchèque s’est blessé à une cuisse, et plus précisément aux ischio-jambiers. Touché en début de match sur un geste dangereux d’Enciso, le joueur de 25 ans a d’abord reçu des soins avant de sortir pour de bon, étant trop diminué…

Pavel Sulc blessé à la cuisse...

Contraint de céder sa place à Noah Nartey, Sulc est sûrement blessé pour quelques semaines. De quoi inquiéter tous les supporters de l’OL, alors que Lyon va entrer dans le money-time de sa saison avec le déplacement à Marseille la semaine prochaine puis le quart de finale de Coupe de France face à Lens. Deux rendez-vous importants que la bande de Paulo Fonseca devra probablement aborder sans Sulc, l’un des meilleurs joueurs cette saison du côté de l’OL…
11
Articles Recommandés
ICONSPORT_360176_0129
OL

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

ICONSPORT_360176_0181
Ligue 1

L1 : Fin de série pour l’OL, qui tombe sur plus fort à Strasbourg

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée

ICONSPORT_282550_0411
PSG

L'Equipe annonce une décision radicale de Luis Enrique

Fil Info

22 févr. , 23:02
OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié
22 févr. , 22:47
L1 : Fin de série pour l’OL, qui tombe sur plus fort à Strasbourg
22 févr. , 22:47
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
22 févr. , 22:30
L'Equipe annonce une décision radicale de Luis Enrique
22 févr. , 22:00
El Arabi, le papy qui peut sauver Nantes
22 févr. , 21:40
L'OL en démonstration, il prend une décision radicale
22 févr. , 21:00
Cette recrue de l'OM totalement dégoûtée
22 févr. , 20:30
Strasbourg va vendre une pépite, ce ne sera pas à Chelsea !

Derniers commentaires

L1 : Fin de série pour l’OL, qui tombe sur plus fort à Strasbourg

Soirée dommage : dommage le 1er but entaché d'une faute de main ...

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

Je suis la....

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

Bon, bel s'il est si mauvais, le Real nous fait un prix d'ami et on le garde ^^

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

?

OL : Endrick c'est Jeffinho, les Lyonnais sans pitié

Attention à toi et tes fan qui te like 👊⚽

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading