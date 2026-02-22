RCSA-OL : Sulc sort sur blessure, c’est la catastrophe à Lyon

Énorme coup dur pour l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1 face à Strasbourg avec la sortie sur blessure de Pavel Sulc.

Le club rhodanien va sûrement devoir faire sans son facteur X, Pavel Sulc, pendant plusieurs matchs… Puisque ce dimanche soir, sur la pelouse de La Meinau à Strasbourg, le milieu tchèque s’est blessé à une cuisse, et plus précisément aux ischio-jambiers. Touché en début de match sur un geste dangereux d’Enciso, le joueur de 25 ans a d’abord reçu des soins avant de sortir pour de bon, étant trop diminué…

Pavel Sulc blessé à la cuisse...

Contraint de céder sa place à Noah Nartey, Sulc est sûrement blessé pour quelques semaines. De quoi inquiéter tous les supporters de l’OL, alors que Lyon va entrer dans le money-time de sa saison avec le déplacement à Marseille la semaine prochaine puis le quart de finale de Coupe de France face à Lens. Deux rendez-vous importants que la bande de Paulo Fonseca devra probablement aborder sans Sulc, l’un des meilleurs joueurs cette saison du côté de l’OL…