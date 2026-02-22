ICONSPORT_286572_0144

L'OL en démonstration, il prend une décision radicale

OL22 févr. , 21:40
parGuillaume Conte
1
L'équipe féminine de l'OL a été sans pitié avec l'OM avec une victoire 6-2 à Martigues. Cela n'a pas empêché le coach lyonnais de pousser un bon coup de gueule.
L’OL et l’OM sont à la lutte pour les places en Ligue des Champions cette saison, comme c’est souvent le cas en Ligue 1. Il y a en revanche un domaine où il n’y a pas photo entre les deux clubs, c’est en ce qui concerne la qualité de l’équipe féminine. Si Marseille est arrivée tardivement dans l’élite, les Lyonnes de Michele Kang règnent sur la France, et souvent sur l’Europe. Cela n’a pas manqué ce samedi, avec une large victoire des Lyonnaises sur le score de 6-2. Et le tout sur le terrain de l’OM, qui évolue à Martigues pour les matchs de son équipe féminine.

Quatre changements à la pause pour l'OL

Pour ce match, l’OL avait fait tourner, se privant de nombreuses cadres afin de les faire souffler avant une deuxième partie de saison plus intense. Malgré la large victoire, l’entraineur des Lyonnes a poussé un gros coup de gueule à la mi-temps, changeant quatre de ses joueuses. Et le discours en fin de match n’a pas été bien différent.
« Je suis satisfait de la victoire et des trois points, mais moins du contenu de jeu. Marseille s’est créé beaucoup de situations de transition. Nous n’avons pas eu le contrôle du match, comme cela avait été le cas lors des dernières rencontres face à cette équipe. En première mi-temps, nous avions un profil très offensif. On s’est créé des occasions, mais manqué de justesse. On a aussi perdu trop de ballons. Nous avons dû nous ajuster en deuxième mi-temps - quatre changements ont été effectués à la pause - pour trouver de meilleures relations entre les joueuses », a fait savoir Jonatan Giraldez, qui se veut très exigeant avec une équipe habituée à survoler les rencontres contre des formations de bas du tableau.
L’entraineur espagnol l’a bien fait comprendre, il sera sans pitié avec ses joueuses, avec notamment un mois de mars très musclé puisque l’OL jouera 6 matchs en 18 jours, dont une finale de Coupe de la Ligue à Abidjan face au PSG.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

