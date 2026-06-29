Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Enfin fixé sur son sort vis-à-vis de l’UEFA et de la DNCG, l’OM va pouvoir lancer les grandes manoeuvres. Le départ d’Habib Beye et la nomination de Bruno Genesio sont attendus dans les jours à venir.

L’Olympique de Marseille a tout mis sur pause depuis plusieurs semaines. Fraichement nommés par Frank McCourt, le nouveau président Stéphane Richard et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi étaient dans l’attente des conclusions de l’UEFA et de la DNCG avant de réellement démarrer leur mercato. Les deux instances ont rendu leur verdict, ce qui va permettre à l’OM d’avancer sur plusieurs dossiers dont celui de l’entraîneur.

Car à ce jour, Habib Beye est toujours officiellement à la tête de l’équipe. Cela ne devrait plus durer très longtemps selon Le Phocéen. Le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille affirme que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont « rencontré davantage de difficultés que prévu dans la résiliation du contrat de l’ancien latéral droit » de l’OM.

Genesio officialisé cette semaine ?

Ce contre-temps est néanmoins résolu et va trouver son épilogue très vite, probablement en ce début de semaine. Cela va permettre à l’OM d’officialiser comme attendu depuis un long moment la signature de Bruno Genesio. Car malgré le pessimisme de certains observateurs, l’accord tient toujours entre Marseille et l’ex-entraîneur du LOSC. « Selon nos informations, la nomination de Bruno Genesio ne fait désormais plus vraiment de doute. Les discussions sont bouclées depuis plusieurs semaines et le choix de la nouvelle direction est arrêté » confirme le média marseillais.

Sauf énorme surprise, Habib Beye ne sera donc plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille cette semaine et Bruno Genesio sera officiellement nommé pour le remplacer. Le chantier s’annonce immense pour l’ancien entraîneur de l’OL, de Rennes ou encore de Lille, avec un effectif à rebâtir en grande partie. Avant de penser aux arrivées, la priorité de Frank McCourt est néanmoins de vendre pour réduire la masse salariale, comme cela lui a été demandé par l’UEFA ainsi que par la DNCG.