Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

OM29 juin , 9:20
parCorentin Facy
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Enfin fixé sur son sort vis-à-vis de l’UEFA et de la DNCG, l’OM va pouvoir lancer les grandes manoeuvres. Le départ d’Habib Beye et la nomination de Bruno Genesio sont attendus dans les jours à venir.
L’Olympique de Marseille a tout mis sur pause depuis plusieurs semaines. Fraichement nommés par Frank McCourt, le nouveau président Stéphane Richard et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi étaient dans l’attente des conclusions de l’UEFA et de la DNCG avant de réellement démarrer leur mercato. Les deux instances ont rendu leur verdict, ce qui va permettre à l’OM d’avancer sur plusieurs dossiers dont celui de l’entraîneur.
Car à ce jour, Habib Beye est toujours officiellement à la tête de l’équipe. Cela ne devrait plus durer très longtemps selon Le Phocéen. Le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille affirme que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont « rencontré davantage de difficultés que prévu dans la résiliation du contrat de l’ancien latéral droit » de l’OM.

Genesio officialisé cette semaine ?

Ce contre-temps est néanmoins résolu et va trouver son épilogue très vite, probablement en ce début de semaine. Cela va permettre à l’OM d’officialiser comme attendu depuis un long moment la signature de Bruno Genesio. Car malgré le pessimisme de certains observateurs, l’accord tient toujours entre Marseille et l’ex-entraîneur du LOSC. « Selon nos informations, la nomination de Bruno Genesio ne fait désormais plus vraiment de doute. Les discussions sont bouclées depuis plusieurs semaines et le choix de la nouvelle direction est arrêté » confirme le média marseillais.

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Sauf énorme surprise, Habib Beye ne sera donc plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille cette semaine et Bruno Genesio sera officiellement nommé pour le remplacer. Le chantier s’annonce immense pour l’ancien entraîneur de l’OL, de Rennes ou encore de Lille, avec un effectif à rebâtir en grande partie. Avant de penser aux arrivées, la priorité de Frank McCourt est néanmoins de vendre pour réduire la masse salariale, comme cela lui a été demandé par l’UEFA ainsi que par la DNCG.
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Derniers commentaires

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.

OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!

Edf Kante Ne Joue Jamais Lexplication Est Inquietante

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
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3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
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9
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00000000
10
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00000000
11
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