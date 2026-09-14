Benatia a une dernière mauvaise nouvelle pour l’OM

Benatia a une dernière mauvaise nouvelle pour l’OM

OM14 sept. , 20:30
parGuillaume Conte
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Ambiance très tendue à Marseille deux semaines après la fin du mercato. Ancien DS de l'OM, Medhi Benatia ne voit pas d'amélioration venir dans les prochains mois.
Jusqu’au bout de l’été, Medhi Benatia aura su garder la confiance du propriétaire de l’OM pour essayer de partir avec la manière. Très vivement critiqué pour la façon dont il a géré le club phocéen en tant que directeur sportif, le dirigeant marocain est néanmoins resté à la demande de Frank McCourt pour faciliter les derniers transferts et faite la transition avec la nouvelle équipe. Désormais libre de tout engagement, l’ancien défenseur central n’a peur de rien et il a même ouvert la porte au PSG, ce qui se fait de mieux en Europe à ses yeux.
En attendant, Benatia a pris la casquette de consultant sur Canal+, et son apparition à ce titre dans le Canal Football Club a fait du bruit. C’était certainement l’idée recherchée par la chaine de Vincent Bolloré afin de rebondir après des années de résultats d’audience décevants. L’ancien directeur sportif de l’OM a balayé entièrement la situation actuelle de l’OM, souhaitant bonne chance à Bruno Genesio pour travailler avec aussi peu de matière.
Il a aussi profité de cette prise de parole pour livrer une bien mauvaise nouvelle aux supporters. Des ventes supplémentaires sont demandés d’ici au 30 juin, et cela veut dire de nouveaux départs à finaliser au mercato hivernal. « Même si l’OM vendait Paixao à Sunderland, même dans les comptes ils n’étaient pas sûr de pouvoir le remplacer numériquement. Heureusement que les supporters et le coach se sont faits entendre. Après, se dire qu’ils vont devoir encore vendre avant le 30 juin. Ça dépend de l’actionnaire… », a résumé Medhi Benatia, qui se doute quand même bien que Frank McCourt va continuer dans sa politique d’économie drastique.
Il peut toutefois encore se passer beaucoup de choses d’ici au 1er janvier, et la pression risque de monter du côté du staff technique, des dirigeants et des supporters pour avoir un ou deux renforts à se mettre sous la dent cet hiver, sous peine de vivre une saison en enfer jusqu’au bout.

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RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

En plus, tu l'as mis deux fois, la deuxième dans un commentaire où tu as mis plusieurs liens FB. Je te l'ai signalé, tu m'as remercié et tu l'as modifié.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

bing sale mytho dans ta gueule ! t'es tjr aussi con toi, tu penses que les gens oublient tes conneries .? Maintenant que qq'un a démontré que t'es un sale menteur, tu vas encore disparaitre mdr

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Sergio, pauvre cloche que tu es. En plus d'être un abruti et un idiot, tu es un menteur en plus. https://uploads.disquscdn.com/images/512864a93c0f429fa53d01ac2a9796a235bfdc72e2faeba3e1f55ffddb6ebc8b.jpg Même si tu l'as effacé après.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Pauvre cloche... je n'ai pas balancé mon facebook.

RMC confirme le clash entre Dembélé et Mbappé

Ousmane Dembélé n'a été que moyen à la Coupe du Monde... alors.... que le monde entier a vu Kylian Mbappé être prodigieux sur le terrain. Et ça... tu pourras jamais lui enlever. ^^

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