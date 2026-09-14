Benatia a une dernière mauvaise nouvelle pour l’OM

En plus, tu l'as mis deux fois, la deuxième dans un commentaire où tu as mis plusieurs liens FB. Je te l'ai signalé, tu m'as remercié et tu l'as modifié.
bing sale mytho dans ta gueule ! t'es tjr aussi con toi, tu penses que les gens oublient tes conneries .? Maintenant que qq'un a démontré que t'es un sale menteur, tu vas encore disparaitre mdr
Sergio, pauvre cloche que tu es. En plus d'être un abruti et un idiot, tu es un menteur en plus. https://uploads.disquscdn.com/images/512864a93c0f429fa53d01ac2a9796a235bfdc72e2faeba3e1f55ffddb6ebc8b.jpg Même si tu l'as effacé après.
Pauvre cloche... je n'ai pas balancé mon facebook.
Ousmane Dembélé n'a été que moyen à la Coupe du Monde... alors.... que le monde entier a vu Kylian Mbappé être prodigieux sur le terrain. Et ça... tu pourras jamais lui enlever. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
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|6
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|2
|2
|0
|6
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|2
|1
|1
|9
|8
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|2
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|0
|5
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|1
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|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🗣️ "On s'est plantés (...) j'ai tout donné, j'ai jamais triché pour ce club" 🇲🇦 Medhi Benatia se confie sur son passage à l'OM dans le CFC 🖥️