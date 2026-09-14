Genesio refuse de jouer l'Europa League, l'OM enrage

Dimanche, L’Equipe confiait que Bruno Genesio avait de plus en plus de doutes quant à la capacité de son effectif à disputer l’Europa League en plus du championnat. Mais l’idée de bazarder la coupe d’Europe fait hurler à Marseille.

Au bout d’une saison bien laborieuse, l’Olympique de Marseille a tout de même arraché sa qualification en Europa League en fin de saison dernière. Les Phocéens s’apprêtent à disputer leur premier match dans la compétition, ce jeudi sur la pelouse du Besiktas Istanbul. Un rendez-vous turc corsé pour l’équipe de Bruno Genesio, considérablement amoindrie après un mercato destructeur, qui a vu de nombreux titulaires de la saison passée s’en aller, sans être remplacés.

Dans son édition de dimanche, L’Equipe expliquait que Bruno Genesio doutait fortement de la capacité de son effectif, en quantité et en qualité, à disputer la Ligue 1 et la coupe d’Europe à fond. L’idée de faire tourner en C3 existe mais elle ne plaît pas du tout à Marseille, où bazarder l’Europa League ne sera pas toléré comme le confie Jérôme Alonzo dans les colonnes de La Provence.

« A l’OM, tu ne peux pas faire l’impasse sur la coupe d’Europe, ça n’existe pas » prévient le consultant, et ex-gardien du PSG et de l’OM, avant de poursuivre. « Est-ce qu’on voit Genesio dire le mercredi soir ‘J’ai une nouvelle pour vous, je vais mettre la CFA2 ?’, non ça n’existe pas. Que tu fasses l’impasse à la fin, si jamais tu es cuit, évidemment c’est normal. Mais les premiers matchs, ils vont les jouer à fond avec la meilleure équipe possible » est certain Jérôme Alonzo, puis de conclure.

« Tu ne peux pas faire l’impasse sur l’Europa League, ne serait-ce que par respect pour les supporters, par respect pour l’histoire du club ». Encore faut-il que Bruno Genesio ait les moyens de faire autrement. Ses solutions sont très limitées sur le banc, comme l’ont prouvé ses changements face à Rennes vendredi soir lors de la J4 de Ligue 1 avec les entrées d’Abdallah, Mmadi, Moumbagna, Maupay ou Cornelius. Des flops des recrutements précédents ou de très jeunes joueurs qui ont à peine 10 matchs de championnat dans les jambes. Le défi s’annonce donc immense pour Bruno Genesio.