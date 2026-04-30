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Balerdi vendu en Turquie, l'OM récupère 33 ME

OM30 avr. , 9:40
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec l’OM en juin 2028, Leonardo Balerdi est promis à un départ cet été. Le défenseur argentin suscite des intérêts en Italie mais aussi en Turquie, où Galatasaray se tient prêt à dégainer.
Excellent sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison dernière, Leonardo Balerdi vit une saison 2025-2026 beaucoup plus difficile. Le défenseur argentin, à l’image de toute l’équipe, est très loin de son meilleur niveau. A deux ans de la fin de son contrat, un départ cet été apparaît évident pour le joueur de 27 ans, au club depuis 2020. Courtisé par la Juventus Turin la saison dernière, Leonardo Balerdi a toujours une belle cote en Italie. Mais les clubs de Série A ne sont pas les seuls à courtiser le joueur d’1m87.
Et pour preuve, le site Fanatik nous apprend que Galatasaray est également très chaud pour s’octroyer les services de Leonardo Balerdi lors du prochain mercato. Le club turc a identifié le défenseur de l’Olympique de Marseille comme une potentielle recrue et semble décidé à enclencher des discussions avec le joueur et avec les dirigeants phocéens pour prendre rapidement la température. Nos confrères affirment que l’OM ne sera pas fermé à un départ de Leonardo Balerdi, à condition de s’y retrouver financièrement.

Balerdi en route pour Galatasaray ?

L’actuel 6e de Ligue 1 a fixé le prix de son défenseur argentin à 33 millions d’euros, une somme jugée cohérente au vu du niveau de Balerdi, de son âge et de sa situation contractuelle. Très dépensier sur le marché des transferts l’été dernier, Galatasaray pourrait de nouveau être agressif lors du prochain mercato, avec l’ambition de franchir un cap en Ligue des Champions. Le club turc pourrait donc s’aligner sur les exigences de l’OM en transmettant une offre supérieure à 30 millions d’euros pour s’offrir l’ancien joueur du Borussia Dortmund.

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La question est maintenant de savoir si de son côté, l’ancien capitaine marseillais sera enclin à partir en Turquie, ou s’il privilégiera un départ en Italie ou en Espagne, où l’Atlético de Madrid le suivait il y a quelques années. Le départ de Leonardo Balerdi, à Galatasaray ou ailleurs, semble en tout cas se préciser du côté de Marseille, avec un gros chèque à la clé qui fera le plus grand bien aux finances olympiennes. Plus encore en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions.
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Balerdi vendu en Turquie, l'OM récupère 33 ME

Il faut le prolonger, c'est une légende et il est encore jeune, il pourrait jouer à haut niveau encore 5/6 ans facile!

Balerdi vendu en Turquie, l'OM récupère 33 ME

ca serait une tres bonne transaction !! Si il rapporte 30M c'est parfait , mais attendons avant de se rejouir

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J'adore Comme d'habitude , pour certaines personnes ou certains médias, l'OL vend au rabais et achète avec des prix majorés. Essayez d'être crédibles SVP

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A. Bouaddi a une + grosse marge de progression que lui ...

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