OL : Afonso Moreira a donné son accord à Leverkusen !

Au lendemain de l'annonce d'une offre du Bayer Leverkusen pour Afonso Moreira, on apprend que, contrairement à ce qui avait été dit, le joueur portugais ne refuse pas de partir vers le club de Bundesliga. Il a même déjà discuté avec celui qui pourrait devenir son entraîneur.

L'Equipe précisait que si les dirigeants lyonnais poussaient fort pour que Moreira rejoigne le club qui s'est classé sixième de la saison de Bundesliga, ce dernier n'était pas encore convaincu et tenait plutôt à rester à l'OL. Une version qui est totalement démentie par Santi Aouna, notre confrère de FootMercato. Selon lui, non seulement Afonso Moreira ne refuse pas du tout de signer avec le Bayer Leverkusen, mais en plus il a déjà discuté avec Carles Martinez Novell, le nouvel entraîneur du club allemand tout juste libéré par le TFC. L'avenir d'Afonso Moreira à l'Olympique Lyonnais s'est assombri puisque l'on a appris samedi que Leverkusen avait adressé le jour même au club rhodanien une offre de 32 millions d'euros afin de s'offrir le joueur portugais arrivé l'an dernier à l'OL pour 2 millions d'euros. Cependant, le quotidienprécisait que si les dirigeants lyonnais poussaient fort pour que Moreira rejoigne le club qui s'est classé sixième de la saison de Bundesliga, ce dernier n'était pas encore convaincu et tenait plutôt à rester à l'OL. Une version qui est totalement démentie par Santi Aouna, notre confrère de FootMercato. Selon lui, non seulement Afonso Moreira ne refuse pas du tout de signer avec le Bayer Leverkusen, mais en plus il a déjà discuté avec Carles Martinez Novell, le nouvel entraîneur du club allemand tout juste libéré par le TFC.

Moreira et Leverkusen, accord trouvé

Santi Aouna prend donc Hugo Guillemet totalement à contre-pied et ne voit aucune opposition à la signature d'Afonso Moreira une fois que les deux clubs se seront entendus sur le prix final du transfert. « Il ne veut tellement pas partir qu'il a déjà échangé avec le nouveau coach et il a déjà donné son accord à Leverkusen », précise notre confrère, dont les informations sont généralement très fiables. S'il ne le dit pas ouvertement, le journaliste pense que l'histoire de Moreira qui ne veut pas partir de l'OL ressemble à du storytelling, mais que la réalité est totalement différente de la version officielle donnée samedi par L'Equipe sur le même dossier.

Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais se garde bien de communiquer sur le cas Afonso Moreira. Cependant, visiblement cela négocie dur entre le Bayer Leverkusen et l'OL, sachant que Lyon devra reverser 20 % du montant de la plus-value sur une vente du joueur au Sporting Portugal. Si cette plus-value est de 30 millions d'euros, l'OL devra donc signer un chèque de 6 millions d'euros au club portugais, et cela pèse sur les négociations. Mais de son côté, le joueur est lui déjà prêt à quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Bundesliga.