L'OM et Balerdi, c'est fini
Leonardo Balerdi va quitter l'OM

Balerdi vendu moins de 20ME, l'OM a une offre

OM20 avr. , 19:00
parClaude Dautel
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Leonardo Balerdi vit ses derniers matchs avec l'OM, mais le défenseur argentin n'a pas l'intention de quitter l'Europe. Cela tombe bien, un club italien veut le recruter, mais pas réellement au prix attendu par Marseille.
Il paraît loin le temps où Loïc Tanzi affirmait sans rire que les dirigeants de l'Olympique de Marseille attendaient 70 millions d'euros pour la vente de leur capitaine. Il est vrai que Leonardo Balerdi vit une saison très médiocre à titre personnel, mais aussi collectif, même s'il ne mérite pas de prendre toute la responsabilité de la situation actuelle sur ses seules épaules. Cependant, pour le bien du joueur, qui veut changer d'air, l'OM a accepté de lui donner un bon de sortie au prochain mercato. Ce bon de sortie a cependant un prix, et c'est à ce niveau que la situation risque de devenir compliquée. En effet, ce lundi, le site spécialisé italien Solo Roma confirme l'intérêt de l'AS Rome pour Leonardo Balerdi, un joueur que le club de la capitale italienne ne veut cependant pas payer 20 millions d'euros. Cette somme est actuellement réclamée par l'OM.

La Roma ne veut pas se faire rouler

En charge de négocier avec l'Olympique de Marseille, le directeur sportif romain, Frédéric Massara, a reçu les consignes des propriétaires américains de la Roma, qui exigent une vraie rigueur financière lors du prochain marché des transferts. Charge à l'ancien éphémère directeur sportif de l'AS Rome de faire comprendre à Stéphane Richard et Medhi Benatia que sans un effort financier conséquent, il risque de ne pas trouver preneur pour Leonardo Balerdi. « Le profil de Balerdi, défenseur moderne doté d'un sens offensif aiguisé, correspondrait aux critères techniques de Gasperini », précise le média italien, qui rappelle cependant que l'actuel entraîneur de la Roma n'est pas certain d'être toujours en poste la saison prochaine. Et son successeur pourrait avoir une autre idée pour renforcer sa défense.
Pour Balerdi, ce n'est pas un changement d'entraîneur qui lui fera peur, puisque depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille en 2020, l'international argentin de 27 ans en a vu passer quelques-uns sur le banc de l'OM. Du côté de Marseille, on est cependant tenté d'attendre le Mondial et une éventuelle mise en valeur de Leonardo Balerdi avant de décider de son prix de vente. Reste que si le club phocéen ne va pas en Ligue des champions, alors l'OM n'aura peut-être pas le choix que de s'en séparer.
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Derniers commentaires

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Doucement les basses,l’imagination est une chose et la réalité en est une autre,il ne faut pas s’emballer,je regarde les matchs de city et on sait qu’il est capable d’exploits,c’est déjà remarquable mais si PEP le sort c’est qu’il a ses raisons,donc peut et doit faire plus.

Balerdi vendu moins de 20ME, l'OM a une offre

défenseur moderne doté d'un sens offensif aiguisé 🤣🤣🤣

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Non 0 puisque c'est un duel perdu par Vitinha, vous avez perdu contre un OL décimé a 12vs11. Bah Alors on est NUUUUL ?

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