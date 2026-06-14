Barcola reste au PSG, le Qatar n'attend qu'une chose

Actuellement aux États-Unis avec l'équipe de France, Bradley Barcola sait que son avenir au PSG suscite de nombreuses interrogations. Cependant, ces dernières heures, l'idée d'un départ de l'attaquant parisien n'est plus la priorité numéro 1.

Le PSG veut toujours garder Bradley Barcola, et cela ne changera pas à moins qu'ils recrutent un autre attaquant et que le joueur refuse un nouveau contrat », précise le journaliste anglais, Ben Jacobs. A deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola est toujours en négociations avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos au sujet de son avenir. Depuis quelques semaines, le nom de l'ancien Lyonnais a été cité du côté de Liverpool, d'Arsenal et même plus récemment du FC Barcelone . Mais, dans un brutal revirement de situation, plusieurs journalistes annoncent désormais que Luis Enrique souhaite conserver Barcola et que la prolongation du contrat de l'attaquant tricolore est la priorité numéro 1 des doubles champions d'Europe. Autrement dit, le PSG ne pousse pas son joueur dehors, bien au contraire. «», précise le journaliste anglais, Ben Jacobs.

Le PSG veut garder Bradley Barcola - Ben Jacobs, journaliste anglais

Pour Bradley Barcola, qui ne vit pas toujours très bien le fait de ne pas être un titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique, se pose aussi la question du salaire. Avec 550.000 euros par mois, le natif de Lyon n'est pas à plaindre, mais il est là aussi le 12e homme dans le classement des salaires au sein du vestiaire parisien. Il veut donc que le PSG fasse un effort dans ce secteur avant de signer une prolongation de contrat. Mais, ce qui est certain, c'est que son départ, qui semblait être acquis puisque plusieurs sources annonçaient que Paris ne le retenait pas, semble désormais s'éloigner.

Barcola n'a pas demandé à partir du PSG

Et si samedi un média proche de Liverpool annonçait que Bradley Barcola avait demandé un bon de sortie, une source proche du Paris Saint-Germain dément totalement ce scénario. « C’est faux. À l’instant T, le joueur n’a pas demandé à quitter le club et je répète : rien ne devrait bouger dans l’immédiat concernant ce dossier. Actuellement, les seuls à avoir réclamé un départ cet été sont Gonçalo Ramos et Kang-In Lee », a confirmé un insider parisien. Autrement dit, il n'y a aucun divorce en cours entre celui qui a joué 49 matchs et marqué 13 buts avec le PSG cette saison. Cependant, si Barcola continue de refuser une prolongation, alors qu'il a encore deux ans de contrat, ce dossier pourrait vite revenir à la Une.