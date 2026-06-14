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Déjà un scandale Endrick au Brésil, l'OL pris à témoin

Mondial 202614 juin , 14:00
parClaude Dautel
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Endrick n'a pas joué une seule seconde lors du match entre le Brésil et le Maroc, et du côté des suiveurs de la Seleção, on pense que Carlo Ancelotti a déjà un problème avec le jeune attaquant passé par l'OL.
Carlo Ancelotti n'était pas d'humeur badine après le nul concédé par son équipe contre le Maroc, le technicien italien étant bien conscient que son équipe n'était pas du tout au niveau attendu et ne pouvait prétendre au titre mondial. Et il s'est crispé encore plus lorsque le cas Endrick a été abordé. Alors que tout le Brésil compte sur le jeune attaquant du Real Madrid, Ancelotti l'a laissé sur la touche durant toute la rencontre, provoquant le désarroi de l'ancien joueur de l'OL comme on l'a vu sur une vidéo diffusée par la télévision brésilienne.
Pour le patron de la Seleçao, il n'y a aucun commentaire à faire sur cette décision qui a fait hurler les supporters auriverde. « Je ne suis pas là pour parler d’un joueur en particulier », a fermement répondu Carlo Ancelotti. Mais, du côté de la presse et des réseaux sociaux, il se dit qu'il y a déjà un problème entre Endrick et celui qui a été son entraîneur à Madrid.

Endrick et les entraîneurs, un vrai problème ?

Avec toute la passion qui habite les journalistes et les insiders brésiliens lorsqu'il s'agit de la Seleçao, l'absence d'Endrick lors du premier match du Mondial a tourné au pugilat. « Le nom de son problème de relation avec le Brésil s'appelle NIKE. Il est sponsorisé par New Balance et ces démons veulent contrôler la convocation », fulmine un spécialiste du Brésil, tandis qu'un autre pense que malheureusement Endrick a toujours un souci partout où il est passé.
« Il a eu des « problèmes » avec TOUS ses entraîneurs, Dorival, Xabi, Ancelotti, il est resté 6 mois à Lyon et l'entraîneur a parlé en mal de lui, quatre grands professionnels ne poursuivraient pas le petit innocent, donc quelque chose se passe en interne. Au point que Dorival et Ancelotti arrêtent de le convoquer, que Xabi le dégage, et que l'entraîneur de Lyon parle mal de lui même s'il marque des buts et aide le club », explique une insideuse brésilienne, en référence au rappel à l'ordre de Paulo Fonseca à un instant de la saison.
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Derniers commentaires

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euh t as vu ce qu'il prend? tu crois que sa blessure c'est un pn musculaire? il se fait literralement decouper 3 matchs d'affilés a moment a force ben oui la cheville flanche ... surtout que le strasbourgeois tacle par derriere et prendre la cheville en sandwich ... et ne prend que 3 matchs contre une saison blanche pour fofana .. si tu protege pas les joueurs forcement ils deviennent fragile ...

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J'ai voté oui. A Cause de sa grave blessure qui l'a éloigné des terrains durant plus de 4 mois (et qui aurait pu être éviter si les arbitres avaient fait le nécessaire).

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